塔格莱谈《祂爱了我们》：成为朝圣者，与他人分享耶稣圣心的爱

圣座福音传播部代理部长评述教宗的新通谕《祂爱了我们》（Dilexit nos）。他强调，透过耶稣圣心流露的爱，我们能理解教宗方济各牧职内的所有重要文件和行动。

（梵蒂冈新闻网）“可以说，我就是我的心，因为它使我与众不同，赋予我灵性的身份，并让我与他人共融。”这是教宗方济各于10月24日颁布的通谕《祂爱了我们》中的重要段落之一。这份训导虽然没有《愿祢受赞颂》和《众位弟兄》这两部社会通谕引起广泛关注，但却是理解教宗方济各整个牧职的关键。《祂爱了我们》也有助于更好地理解最近刚结束的同道偕行世界主教会议和即将开始的禧年。

在菲律宾，耶稣圣心的敬礼非常流行，尤其是最朴实的天主子民。为此，梵蒂冈新闻网特别采访了圣座福音传播部代理部长、菲律宾籍塔格莱枢机。他说：“耶稣圣心的敬礼在菲律宾广泛流传。我们感谢那些以‘圣心’命名的诸多修会，感谢耶稣会和‘祈祷宗会’在各教区、堂区、学校和家庭中推广这项敬礼。除了每月第一个星期五的守夜祈祷，人们还习惯在家中供奉耶稣圣心加冕像。我们祈求耶稣圣心以其慈悲与爱引导并管理我们的家庭和国家。这份祈祷出自一个曾因不公、贪婪、腐败和冷漠而受伤的民族的心灵。对耶稣圣心的敬礼也提醒我们，要不断祈求耶稣改变我们的心，使我们的心像祂一样。时至今日，在某些场合，我们仍会颂唱1937年在马尼拉举办国际圣体大会的官方主题曲，这是一首西班牙文的圣心赞歌，菲律宾人民将自己的心奉献给耶稣。”

禧年即将到来，这是一个恩宠、和解与解放之年，关于耶稣圣心的通谕如何与即将到来的禧年相连接？塔格莱枢机表示：“首先，耶稣的圣心是一个充满传教使命的心，通过一颗人性的心，将满溢的天主圣爱带给所有人，带给人类的所有境况以及整个受造界。耶稣圣心的慈爱为破碎的世界带来希望，尤其是那些在自己生活中看不到救赎可能的人。教宗方济各邀请我们在心中接受耶稣的爱，并让这份爱毫无阻碍地流向他人和社会。《祂爱了我们》通谕为这次禧年提供了宝贵的灵性和传教使命资源，帮助我们每个人准备成为朝圣者，与他人分享耶稣的爱——这爱解放了所有心灵，驱散了恐惧、骄傲、自私、冷漠、复仇与绝望。因为祂爱了我们，我们才拥有希望。”

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