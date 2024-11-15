帕罗林枢机：在与中国的对话中，利玛窦是一个参照点

宗座额我略大学举办关于利玛窦神父的专题会议，帕罗林枢机出席并发表演讲。他指出，利玛窦的方法证明，做一个地道的中国人和好公民与做一个基督徒并不存在任何矛盾。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务卿帕罗林枢机11月15日上午出席了在宗座额我略大学举办的“友谊、对话与和平的遗产”专题会议，并发表了演讲。这次会议纪念将福音传入中国内地的耶稣会士利玛窦（Matteo Ricci）神父。会议间隙，帕罗林枢机在与一些记者的交谈中表示，利玛窦神父的形象和他在那个背景中的传教工作有助于并将继续帮助圣座多年来与北京进行的接触。这种接触促成主教任命的临时协议于今年10月又延续了4年。

利玛窦的教导有助于与中国的对话

帕罗林枢机说，“在与中国对话的整个过程中，利玛窦向来是一个值得参考的人物，这是因为他道德高尚，但最重要的是他在中西方文化之间所扮演的桥梁角色，以及他为信仰本地化所付出的巨大努力，以一个我们现在使用、但实际上当时已经存在的方法证明，做一个地道的中国人和好公民与做一个基督徒并不存在任何矛盾。相反，福音给中国文化注入活力”。帕罗林枢机强调，因此，“利玛窦的这一伟大教导仍合乎时宜，如今我们继续从中受到启发”。

“耐心和勇气 ”是圣座国务卿指出的两个“基本态度”，将它们作为继续关于中国事务的指导方针。枢机在会议间隙补充说，“这项工作也取得了进展，例如协议已确认为4年。然后是中国主教出席了世界主教会议，而且全程参加，这是相遇和分享的一个极美妙的经验。因此，我们不可轻视这些微小迹象的重要性，它们应被理解为一种更多的理解及合作，同时考虑到中国现实的特性”。

中美之间的关系

枢机被问道，由特朗普（Donald Trump）担任总统的美国新政府似乎无意与中国建立对话，而意大利，尤其圣座却主张对话。关于这一点，帕罗林枢机表明：“我们尝试受某些原则的启发，走自己的路，很难说别人该做什么......。”枢机重申，当然，“对我们来说，对话的原则仍是基本原则。昨天晚上，我们谈到西尔韦斯特里尼（Silvestrini）枢机为和平与对话作出的努力，他曾说为预防和克服冲突，唯一的方法就是彼此直接对话。因此，对我们来说，这不单是策略，更是实质的问题”。

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