西班牙籍阿尤索枢机安息主怀：推动宗教间对话的重要人物

西班牙籍枢机、圣座宗教交谈部部长阿尤索枢机安息主怀，享年72岁。他因健康状况在最近一段时间被迫住院，最终于罗马杰梅利医院辞世。阿兹哈尔大伊玛目评价他为“为全人类服务的典范”，并对他在促进与穆斯林关系方面的显著努力给予高度赞扬。

（梵蒂冈新闻网）阿尤索（Miguel Ángel Ayuso Guixot）枢机是一位谦逊、温和、智慧非凡且信仰深厚的人物。许多人在回忆他时，提到经常能看到他走在和解大道上，边低声祈祷边步行前往办公室。阿尤索枢机于11月25日安息主怀，享年72岁。在他辞世的当天上午，教宗方济各在接见国际耆那教代表团时，特别提到这位西班牙枢机：“他现在健康状况非常糟糕，已到了生命的尽头。”

健康问题

阿尤索枢机长期以来饱受健康状况困扰，多次住院并接受手术治疗。这使他未能在今年9月随教宗方济各前往东南亚和大洋洲牧灵访问，此次访问的宗教对话特性尤为显著。阿尤索枢机是一位深谙伊斯兰文化与阿拉伯世界的专家，他称教宗方济各对天主教会占少数的国家进行访问，是“兄弟情谊之旅”。通过这些访问，旨在巩固宗教间的对话，而阿尤索枢机几乎总是陪伴在侧。

与教宗在世界上同行

2019年，阿尤索枢机作为圣座宗教交谈委员会秘书长，随教宗访问了阿拉伯联合酋长国和摩洛哥。同年11月，他以圣座宗教交谈部部长的身份参与了教宗的泰国与日本之行，他在这一年的10月5日刚被擢升为枢机。他也出席了教宗2021年3月前往伊拉克的历史性访问，这是新冠疫情后教宗的首次国际之旅。在这片亚巴郎的故土上，阿尤索枢机表示，这次访问“为一个受创的国家注入了活力”。他提到，这次访问让世界不仅记得伊拉克遭受的暴力与破坏，还记得其人民的喜悦和欢欣。

2022年，阿尤索枢机随教宗访问了哈萨克斯坦和巴林，并于次年两次单独前往巴林和阿布扎比，分别主持阿拉伯半岛北部宗座代牧区阿尔多·贝拉尔迪（Aldo Berardi）主教的祝圣礼，以及为阿拉伯殉道者禧年开启圣门。他也参与了2023年9月的蒙古访问。但随后，他的病情迅速恶化。

阿兹哈尔大伊玛目的哀悼

阿尤索枢机的离世引发了伊斯兰世界的深切哀悼，首先来自享有盛誉的阿兹哈尔大学。大伊玛目塔伊布（Ahmad Al-Tayyeb）发表正式声明，向教宗方济各“表达最深切的哀悼”，他祈求“全能的天主赐予已故枢机的家人、亲属及挚爱者以安慰与力量”，特别称赞阿尤索枢机“是一位为人类服务的杰出典范”，并高度评价他在促进与穆斯林、尤其是阿兹哈尔大学及穆斯林长老委员会（MCE）关系方面的卓越贡献。声明中还提到，阿尤索枢机在传播《人类兄弟情谊》文件方面发挥了核心作用。

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