阿尤索枢机葬礼：真正属于教会的人

圣座宗教交谈部部长阿尤索枢机的殡葬弥撒在梵蒂冈举行，其他宗教的代表，尤其是穆斯林代表，前来参加葬礼。枢机团团长雷枢机在讲道中指出，阿尤索枢机「将每一个人，不论其种族、语言或处境，都视为唯一人类大家庭的一员」。教宗亲自主持了最后告别礼。

（梵蒂冈新闻网）圣座宗教交谈部部长阿尤索（Miguel Ángel Ayuso Guixot）枢机的殡葬弥撒于11月27日在梵蒂冈圣伯多禄大殿举行，由枢机团团长雷（Giovanni Battista Re）枢机主祭。他在讲道中指出，阿尤索枢机「本著友爱和善意，投入与所有人的对话」，这是他为教会、其他宗教信徒和认识他的人留下的「一堂生命的课」。很多认识他的人都赞赏他的谦恭、谨慎和才智。

这位西班牙籍枢机于11月25日在罗马杰梅利医院安息主怀。大约60名神父和主教在他的殡葬弥撒共祭，并由教宗主持最后告别礼。依照阿尤索枢机的遗愿，他的遗体将送回故乡塞维利亚安葬。

众多其他宗教代表出席葬礼

阿尤索枢机出生在一个人丁兴旺的家庭，共有9个兄弟姊妹。参加葬礼的除了他的家人以外，也有很多其他宗教的代表，尤其是穆斯林，例如：人类兄弟情谊高层委员会、亚巴郎大家庭之家、穆斯林长老委员会、罗马大清真寺等机构的成员。此外，圣座宗教交谈部职员、他的金邦尼会同会弟兄，以及许多朋友也出席了葬礼。面对阿尤索枢机的木棺，所有参礼者神色哀戚，向这位温良且心思细腻的人道别。

雷枢机在讲道中表示，阿尤索枢机「将每一个人，不论其种族、语言或处境，都视为唯一人类大家庭的一员」。接著，雷枢机回顾了阿尤索枢机的生平：他先后在塞维利亚和罗马求学，在宗座传信大学和宗座阿拉伯及伊斯兰学院念书；随后，他在埃及传教并担任拉丁礼团体的本堂神父，接纳及协助在开罗的苏丹青年，包括学生、移民和难民；在苏丹内战期间，他在喀土穆教授伊斯兰学；之后他当了宗座阿拉伯及伊斯兰学院的院长，然后在圣座宗教交谈委员会服务，先是担任秘书长，后来接替托朗（Jean-Louis Tauran）枢机的职务担任主席。

风格活泼

阿尤索蒙教宗方济各任命为主教，并由他擢升为枢机。藉著《你们去宣讲福音》宗座宪章，阿尤索枢机领导的委员会升格为圣座宗教交谈部。雷枢机指出，阿尤索部长「以活泼的风格从事广泛的工作」，「马不停蹄地在世界各地执行公务和旅行，向伊斯兰教、印度教、佛教、锡克教、神道教、儒教和许多传统宗教的弟兄姊妹作见证，这些宗教要通过个人友谊才能建立对话」。他坚信，「与不同宗教传统的人的对话之路是教会与生俱来的使命的一部分」。

与教宗同行的友爱之旅

每当教宗前往天主教徒占少数的国家进行使徒访问时，阿尤索枢机尤其有机会与他同行。他喜欢称之为「友爱之旅」，比方说：2019年在阿布扎比的旅行，当时教宗与大伊玛目塔伊布（Al-Tayyeb）签署了关于人类手足情谊的文件；2021年，阿尤索枢机随同教宗方济各在伊拉克，即亚巴郎之地，进行了「历史性」访问。

真正属于教会的人

后来，由于生病的缘故，阿尤索枢机多次住院，不得不放慢工作的节奏，尤其是必须离开罗马的活动。他曾经向亲近的人吐露说，他很难过不能伴随贝尔格里奥教宗一起前往亚洲和大洋洲访问。

雷枢机肯定阿尤索枢机是「真正属于教会的人，得到信仰和祈祷精神的支持」。「他向与人相关的一切敞开心扉，关心人的益处。他怀著怜悯之心善待那些需要援助的人，不分信徒和非信徒」。

雷枢机最后总结道：「健康问题促使他放慢脚步，却没有削弱他与其他宗教进行交谈的承诺，他全力投入这项服务，奉献到底。」

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