耶稣圣婴儿童医院2024年圣诞活动：一份改变病童心情的礼物

梵蒂冈耶稣圣婴儿童医院发起一项活动，旨在筹集资金支持为病童亲属免费提供住宿的“接待计划”。

（梵蒂冈新闻网）圣诞节应该是所有儿童在家庭和温馨的地方与所爱的人分享喜悦的时刻。为了给在圣诞节期间在罗马耶稣圣婴儿童医院接受治疗的病童提供“一个远离家的家”，儿童医院11月28日启动了一项“为在医院过圣诞节的人，真正的礼物是你”的活动。

教宗的医院发布的新闻稿中写道，这是一个筹集资金支持“接待计划”的项目，免费为病童亲属提供住宿的项目，通过32个住宿设施网络，每年为差不多3000个家庭提供大约14万次住宿。儿童医院解释说，这些住房，“为病童和他们的家庭来说是一个真正的庇护所，即使在最艰难时刻，比如在圣诞节期间住院接受治疗，他们在那里找到了家的温暖。在那里，每一个人对他人的关怀举动都是一份真正的礼物，一份与众不同的礼物”。

耶稣圣婴医院的举措的见证者是一名在医院度过了一小段时间，包括他的第一个圣诞节的男童的母亲：尽管远离家庭，但并不孤单，因为在“接待计划”的设施中，在装饰圣诞树的灯光下，尽管发生了一切，母子得到了关爱和力量。今年，医院附近的人将收到一个由一位女病童用纸做的小天使，他们要像住院的孩子一样，将小天使挂在自己家中的圣诞树上。如此，在捐赠者和接受治疗病童的家庭之间建立一种想像的关系。

耶稣圣婴儿童医院院长奥内斯蒂（Tiziano Onesti）呼吁慷慨解囊，他呼吁的对象是“所有接受和赞同我们价值观的人，以及那些尽管没有身受亲人患病的悲痛，但渴望成为我们的儿童和他们的家庭最宝贵的礼物的人”。

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