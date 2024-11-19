科赫枢机：梅兹格神父是在被撕裂的世界中见证基督的人

圣座促进基督信徒合一部部长科赫枢机在德国弗赖堡主教座堂主持弥撒，册封1944年遭纳粹杀害的梅茨格神父为真福。在讲道中，他称“梅茨格神父是在被撕裂的世界中见证基督的人”。

（梵蒂冈新闻网）圣座促进基督信徒合一部部长科赫（Kurt Koch）枢机11月17日在德国弗赖堡主教座堂主持弥撒，册封殉道者若瑟‧梅茨格(Max Josef Metzger)神父为真福。梅茨格神父1944年遭纳粹杀害，为主致命。科赫枢机在弥撒讲道中指出，殉道者若瑟‧梅茨格神父是“在被纳粹撕裂的世界中见证基督的人”。“我们也生活在一个被严重撕裂的世界中，就如他一样，我们蒙召成为基督的见证人，也要与在当今世界中泛滥的意识形态做抗争。”

梅茨格神父1887年出生于德国黑森林（Foresta Nera）地区，是和平与大公合一运动的早期倡导者。在经历了第一次世界大战之后，他制定了一项“国际宗教和平计划”，并将其呈给本笃十五世教宗。教宗称这场战争是“毫无价值的流血牺牲”，并支持梅茨格神父对促进国际间谅解与和解的关注。

1919年，梅茨格神父成立了“德国天主教徒和平协会”。此后，他致力于大公运动，并成为“至圣”（Una Sancta）团体的共同创始人。他曾在监狱也写信给庇护十二世教宗，表示：“唯有基督徒和基督信仰教会彼此和解，教会才能以令人相信的方式支持和平”。科赫枢机指出，梅兹格神父的话至今仍被视为是对基督徒合一的呼吁。

梅茨格神父于1943年遭盖世太保逮捕，并在隔年的不实指控中被判犯有“重大叛国罪及与敌同谋罪”。1944年4月17日，梅茨格神父在勃兰登堡-戈尔登（Brandenburg-Görden）监狱被送上断头台，为主献出了生命。监狱专职司铎后来作证说，梅兹格神父临刑前“眼睛闪烁著喜悦的光芒”。

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