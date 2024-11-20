圣伯多禄广场圣诞树点灯和马槽揭幕仪式将于12月7日举行

今年矗立在圣伯多禄广场上的圣诞树和圣诞马槽布置由意大利赠送，圣诞树和马槽点灯及揭幕仪式将于下个月7日举行。

（梵蒂冈新闻网）圣伯多禄广场上的圣诞树点灯和圣诞马槽揭幕仪式将于12月7日傍晚6点半举行。届时，梵蒂冈城国政府主席贝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）枢机和秘书长彼得里尼（Raffaella Petrini）修女将主持仪式。今年的圣诞树和马槽由意大利赠送。

当天上午，将为放置在保禄六世大厅的“2024年白冷城耶稣圣诞”马槽揭幕，这个马槽是由白冷本地工匠制作完成的。巴勒斯坦驻圣座大使馆的代表也将出席揭幕礼。同时，教宗将在保禄六世大厅接见圣伯多禄广场上的圣诞树和马槽的捐赠者代表团，他们将正式向教宗敬献这份圣诞礼物。

矗立在圣伯多禄广场上的圣诞马槽来自意大利北部戈里齐亚教区格拉多(Grado)，圣诞树则来自特伦托教区的莱德罗（Ledro）。这两个地方的代表团也将出席7日傍晚广场上的圣诞树点灯和马槽揭幕仪式。

格拉多居民赠送的圣诞马槽，除了以耶稣圣婴诞生为中心外，还以表达爱为目的，展现了充满了爱心和勤劳的日常生活场景。这个马槽由格莱多40名志愿者、专业人士和艺术家组成的团队制作完成。

圣诞马槽设置在场景里的泻湖中。过去，曾有数百名格拉多人长期在泻湖中居住，他们住在卡索内（Casone），一种典型的芦苇建筑中。圣婴的马槽安置在一个“卡索内”中。整个布置，以上个世纪的乡间为背景。

来自特伦托莱德罗的圣诞树是一棵高29米的枞树，树龄已到自然更替阶段。因此，选择这棵树不仅是出于美观，也是出于生态责任。圣伯多禄广场上的圣诞树和圣诞马槽将保留到明年元月12日主受洗节圣诞期结束为止，供朝圣者和游客欣赏。

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