祖皮枢机在莫斯科与安东尼总主教谈乌克兰冲突的人道问题

教宗特使祖皮枢机10月15日在莫斯科的第二天，拜访了莫斯科宗主教府对外教会关系部门主席安东尼总主教。当天上午，枢机也会晤了俄罗斯联邦总统儿童权利专员利沃娃－别洛娃。

（梵蒂冈新闻网）教宗特使、意大利主教团主席祖皮枢机10月15日率代表团与莫斯科宗主教府对外教会关系部门主席、沃洛科拉姆斯克总主教安东尼（Antonij）及其代表团会晤，双方以乌克兰冲突引起的人道问题为中心进行交谈。枢机这二度访莫斯科，为“促成乌克兰儿童与家人团聚及交换俘虏，以达成热切期盼的和平”。会晤前，枢机于当天上午先会见了俄罗斯联邦总统儿童权利专员利沃娃－别洛娃（Maria lvova-belova）。

据莫斯科宗主教府网站报导，祖皮枢机与安东尼总主教会晤时，圣座驻莫斯科大使达涅洛总主教也在场。该网站报导这项会晤消息的同时，并发布了几张相关的照片，其中一张是祖皮枢机和安东尼总主教面对面的坐在一张长桌前。

沃洛科拉姆斯克总主教安东尼“代表莫斯科及全俄罗斯东正教宗主教基利尔（Kirill）问候了宾客”。宗主教府的一份公告称，“在会谈中，双方讨论了与乌克兰冲突有关的人道主义问题，以及其他双方关注的课题”。

祖皮枢机去年首次前往俄罗斯履行教宗托付给他的使命时，曾与俄罗斯联邦总统儿童权利专员利沃娃－别洛娃会晤。关于今年10月15日双方的会晤，后者在其Telegram即时通信软件上发布消息说，两人的会谈仍是“建设性的”，并指出“与教宗特使和圣座驻莫斯科大使馆的合作持续了一年多”。

祖皮枢机和儿童权利专员沃娃－别洛娃会谈的焦点是遣返被强行带到俄罗斯的乌克兰儿童。据基辅政府称，有超过1.9万名儿童被带走。目前一小群孩子已经与家人团聚，这得益于圣座开启的调解渠道。工作仍在继续。沃娃－别洛娃提到她与祖皮枢机会晤的细节时说，“我们谈论了结果，以及为了包括来自俄罗斯和乌克兰的家庭及儿童的益处，进行进一步的互动。在俄罗斯外交部的参与下，我们正在做此事。我们决定继续合作”。

祖皮枢机10月14日抵达莫斯科后，与俄罗斯外长拉夫罗夫（Serghei Lavrov）“讨论了在乌克兰冲突情况下，在人道救援领域的合作”，以及其他有关国际局势的课题。俄罗斯外交部的一份相关公告强调了俄罗斯与梵蒂冈对话的“建设性发展”。

（16.10.2024）链接网址：www.vaticannews.cn

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