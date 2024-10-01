圣座修会部将访视圣伯多禄司铎兄弟会

圣座奉献生活及使徒团体部在一份公告中宣布将访视圣伯多禄司铎兄弟会。

（梵蒂冈新闻网）圣座奉献生活及使徒团体部日前宣布将对圣伯多禄司铎兄弟会进行访视，“目的是加深对这个宗座管辖的使徒生活团的了解，在跟随基督的道路上为其提供更适当的帮助”。就如《你们去宣讲福音》宗座宪章中所写的，圣座该部会的职责是“推行、激励和规范那些实践福音劝谕的方法，使之符合奉献生活所认可的形式，以及整个拉丁礼教会使徒生活团的生活和活动的一切相关事宜”。

圣座奉献生活及使徒团体部的公告称，这次访视旨在增进认识，其背景是“陪伴当初由圣座‘天主的教会’委员会成立的那些团体，在教宗方济各《传统的守护者》手谕下变成本部会管辖的奉献生活会和使徒生活团的进程”。

圣伯多禄司铎兄弟会在其网站上介绍，该机构是“宗座管辖的使徒生活团”，也就是说，它是“一个不宣发修会誓愿的司铎团体，但在天主教会中一起为共同使命而工作”。该兄弟会肩负“双重使命”：一重使命是“按照礼仪传统，即通常称的罗马礼特殊形式，培育并圣化司铎”，另一重使命是，“照顾人灵和从事牧灵工作，为教会服务”。

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