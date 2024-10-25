圣座发表排灯节贺函：基督徒与印度教徒共创和谐

圣座宗教交谈部为印度教排灯节发表贺函：宗教具有「巨大潜力」去创造社会祥和共处的有利条件。

（梵蒂冈新闻网）世界各地的印度教徒将于今年10月31日庆祝排灯节。在此机会上，圣座宗教交谈部发表贺函，期勉印度教徒与基督徒在多元中共创和谐，以遏止「原教旨主义、极端主义、狂热主义、种族主义和极端民族主义」。这些意识形态在世界各地「摧毁和谐，在人与人之间散布怀疑、偏见、不信任、仇恨和恐惧，阻挠人们建立那些支撑手足情谊和人际友爱的联系」。

多元性遭到抵拒

贺函指出，我们城市和国家的差异性越来越大，「几乎在世界每个角落，不同文化、宗教、种族、语言、意识形态的人比邻而居，有的出于选择，有的纯属偶然」。很多人将这种多元视为彼此成长、学习和充实的机遇，同时也有人加以抵拒，「把它看作是对和谐的潜在威胁」。

共创和谐

关于基督徒与印度教徒能如何在多元中共创和谐，圣座宗教交谈部在贺函中提出几点省思。首先，历史展现出，「人类总是难以和睦共处。实际上，每当民众之间出现多元和差异时，往往会流露出带有敌意却又不明显的抵拒」。因此，多元促使我们「集结众人之力来建设和谐」。此外，「要撒播和谐的种子并有所收获，只能通过尊重多元，为所有人提供进步及融入社会的机会」。

含有歧视意味的意识形态

「在天主的计划中，多元和差异不是对任何人生存的威胁，却是和谐共存的恩典。它有如一座多形状建筑物的关系镶嵌作品，各种肤色、信仰和文化的人都能在其中融洽相处。」

再者，多元和差异也「以许多表达方式呈现出我们共同的人性，使我们变得丰富多彩，尊重多元」。

「不幸的是，天主通过其威能在多元中并藉著多元促进和谐的愿景被取代，取而代之的是那些助长排斥、歧视和随波逐流的意识形态」。

宗教的「巨大潜力」

现在比以往更需要「重新发现天主对世人的计划，并且在我们的团体、城市和国家内滋养友爱的精神」。如此一来，「我们将能建设桥梁，铲除道德、经济和社会上各种形式的懊恼与失和」。这关乎「所有人的集体努力」，包括个人、家庭、教育机构、媒体、团体和国家在内，因为「每个人都必须致力于打破成见，促进同理心和敏感度，尊重异己」。

贺函最后写道，宗教具有「巨大潜力」去创造社会祥和共处的有利条件。各宗教的所有负责人员都肩负著鼓励其追随者为和谐奋斗的神圣义务。

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