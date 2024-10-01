拉德克利夫神父带领世界主教会议默想：敞开心扉聆听

道明会拉德克利夫神父9月30日上午在世界主教会议新厅带领了两场默想，世界主教会议全体与会者在场聆听。

（梵蒂冈新闻网）与去年一样，世界主教会议第16届常规会议第二期的避静神工由道明会拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父带领。拉德克利夫神父9月30日上午带领了两场默想，默想的内容取自若望福音第20章第1到29节。世界主教会议的全体与会者参加了默想神工。

世界因暴力而黑暗

在第一场的默想中，拉德克利夫神父首先以“在黑暗中寻求复活的主”为主题。他讲道，在一个“被暴力遮蔽”、天主“好像几乎消失”的世界里，尤其是在西方，充斥著无神论、冷漠和怀疑的环境中，我们像福音中的玛利亚玛达肋纳一样，去寻找上主。尽管有如此的“黑暗”，我们仍然坚信天主的临在，并倾听“哭泣者的呼喊”。

尊重且毫无顾虑地聆听他人

随后，拉德克利夫神父提出了另外一个主题，敦促与会者“以敞开的心扉，耐心、富有想像力及明智地去聆听”，全体与会者应“以尊重及毫无顾虑”的态度去回应别人的问题，因为只有这样，才有可能找到“在圣神内生活的一种新方式”。

做探寻的伙伴，而非教会的不同宗派

拉德克利夫神父继续讲道，如果与会者们学会“说‘我们’”，并且不彼此视为“教会各不同宗派的代表”，而是视为“众兄弟”，“喜乐的探寻伙伴”，因为“每个探寻者都需要别人”，也需要那些不能参加世界主教会议的人。这位道明会神父特别提到了妇女、神学家和堂区神父们。他强调，事实上，他们是最重要的，因为“没有他们，教会就不能成为真正的同道偕行的教会。

在结束第一场默想时，拉德克利夫神父表示，世界主教会议“需要以所有的方式来爱和寻求上主，我们也需要这个个时代的探寻者，即使他们与我们有不同的信仰。这是因为，只有向他人无限的渴望持开放的态度，我们才能“启动福音传播的航船”。

当代社会的“教条”

使命的主题是拉德克利夫神父带领第二场默想的中心，题为“被锁的房间”。他说：“这次大会的主题是在使命中同道偕行的教会，而这使命的核心就是教导我们的教义。”“在一个深受对教条持极大偏见”的社会背景下，这无疑是一个具有挑战性的目标。”这些“被锁和令人窒息的房间”的具体体现就是相对主义、宗教基要主义、唯物主义、民族主义和科学主义，它们把人们封闭在“一个个小小的想像空间内”。然而，拉德克利夫神父强调，信仰的教导“打开我们心灵与思想的大门，推动我们超越狭隘的回应，走向对天主无限的探索，祂是无限的爱和真理”。

成为生命福音的宣讲者

但在“令人窒息的房间”里，门徒也被恐惧所囚禁，这阻止他们“生活于天主内，无法成为赐予丰盛生命的福音的宣讲者。拉德克利夫神父鼓励道，相反地，我们必须“冒著受伤的风险”，就如复活的上主一样。这是一个值得冒的风险，因为天主已赐给我们平安的恩典，任何事物都无法摧毁祂的平安。

接著，拉德克利夫神父提醒全体与会者，世界主教会议“不是一个谈论改革机构的地方，而是为了选择生命、皈依和宽恕”。最后，这位带领默想神工的道明会士总结道，我们需要做的是“给予呼吸的空间，讨论的氧气”，并意识到这一事实：“任何不和都不能破坏我们在基督内的平安，因为在祂内我们是一体”。

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