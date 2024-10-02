世界主教会议避静第二天默想：编织友谊和跨文化的网

道明会拉德克利夫神父继续带领世界主教会议避静第二天的默想神工。他指出，教会应避免怀疑和神职精英主义，只有当我们如同上主一样冒著风险，彼此信任，教会才会成为一个值得信赖的团体。

(梵蒂冈新闻网）这个世界既有“撕裂和分裂”的黑暗，也有上主的光明。这是道明会士拉德克利夫神父带领世界主教会议第二天避静中的默想所指出的。

在“海滩上的外来者”中认出上主

第二天避静的第一场默想内容取自《若望福音》第21章第1到14节，拉德克利夫神父强调了“战争的黑暗”和“侵犯的危机”所带来的困难。他解释说，在“后西方”的背景下，地球的西半球尽管渐渐“没落”，但在殖民主义和帝国主义的背景下仍然控制著“银行体系”，试图“将其价值观强加给他人”。人们没有在“海滩的外来者”身上认出上主，但“我们这个时代的强权”最终把他们“钉死在十字架上”。

编织跨文化的网

那么，面对这一切，教会和世界主教会议面临的挑战是什么？拉德克利夫神父强调了“跨文化性”的重要性，就是“编织网络”，在不同文化之间留出空间，这样不同的文化就不会“像消费主义全球化正在发生的那样”互相吞噬。神父指出：“我们应该尊重文化的差异。这张网是完整的，因为每种文化都以自己的方式对真理开放。”

拉德克利夫神父说：“我们认识到，如果我们要成为天主教徒，我们就需要彼此；为了成为完整的，每个人都需要他人”。只有这样，我们才能编织出一张由友谊、同乐组成的“网”，一张激发希望的“网”。

无论成败与否，应彼此信任

在当天的第二场默想中，拉德克利夫神父以“复活——早餐”为题，默想《若望福音》第21章第15到25节的内容，深入探讨了信任的主题。拉德克利夫神父从伯多禄的人物形象讲起，指出尽管伯多禄三次否认耶稣，以行为证明他是“不可靠的”耶稣却“将羊群托付予他”。这位道明会士说道：“但只有我们像上主一样冒著风险，彼此信任，即使我们受到伤害也不例外，教会才会成为一个值得信赖的团体。”

“一切都基于对天主的信赖，而天主将自己托付给了我们。我们相信，因著天主的恩宠，这次世界主教会议将会取得成果，即使我们无法预料它会是什么，也许并非我们所愿。”

作上主羊群的真正牧者

接著，拉德克利夫神父指出，如今在全球范围内也可以感受到信任的危机：各党派政治家之间以及他们与公民之间；在开始不再信任民主的青年和传播界中，假新闻和媒体操纵“阻止我们相信真相”。然而，正是在这种非常复杂的情况下，所有受洗者都蒙召作“牧者”：父母、老师、平信徒领袖都有责任引导家庭、学校、邻里间的“小羊群”。

避免怀疑、抗拒和神职精英主义

随后，拉德克利夫神父强调，“我们所有人都负有照顾上主羊群的非凡责任”，特别是受祝圣的牧者，他们的任务是带领羊群“走出狭窄和退缩的教会羊圈，走向辽阔的天地”。拉德克利夫神父解释道，神职人员应能够远离对同道偕行旅程的怀疑和抗拒，并要摆脱“神职精英主义”。

因此，神父不能也不该犯虚伪的罪。虚伪的罪过“腐蚀了司铎身份的核心”，天主的子民随时宽恕一切，除了这个虚伪的罪过。

最后，拉德克利夫神父邀请全体与会者能够像伯多禄一样，作为一个有权威的“悔过者”，能够“彼此分辨他人的权威并服从他人”。

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