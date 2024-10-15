世界主教会议简报（九）：为教会和世界诸多问题作出贡献
(梵蒂冈新闻网)基于不同经验并以完全透明的方式分享的许多具体提案，反对各种形式的侵犯，平信徒、妇女和青年更大的责任。这些是世界主教会议大会中呈现出的基本大纲。10月14日下午，在圣座新闻室举行的新闻简报会中介绍了这些内容。世界主教会议信息委员会秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士介绍了《工作文件》关于“行程”主题的单元，其中涉及：决策过程，透明度、问责和评估。她强调，尤其“重要的是听取了来自中国、阿拉伯半岛、亚马逊、塞舌尔群岛和萨赫勒地区在这些方面的经验。
在教会内儿童的参与
皮雷斯女士指出，在大会不同的发言中，“讲了许多让儿童参与教会生活的重要性，不仅谈论儿童，也与儿童在一起”。其它提到的要点包括要理教员的价值，“倾听青年人意见的重要性，因为有时所决定的主题和题材他们并不感兴趣”。另外，“也讨论了将天主教学校纳入福传和培育的使命中，因为它们是教会的重要资源。然而，在世界一些地区，国家接管了天主教学校，并安排了违背天主教训导的课程”。
修女遭受的侵犯
皮雷斯指出：“有些修女更是艰辛地为最弱势群体工作，但她们在面临与性情或其它相关的问题时，却无法表达自己的担忧，这也是因为社会的父权态度，她们保持著沉默。”为此，有些成员提议“在教区和主教团中引入有关程序和制度来面对这些问题”。“另一个提议是重新审视合同政策，以保障女性度奉献生活者及平信徒的尊严。”
女性参与司铎的培育工作
皮雷斯女士最后表示，在大会发言中，“有些成员指出，大多数修道院的司铎培育缺乏女性奉献生活者或女性平信徒的临在，同样也缺乏平信徒专家的临在。女性的参与‘非常重要’，因为她们可以看到其他人看不到的东西，确保平稳的培育，也为未来的司铎丰富了整体的培育计划”。
教会的透明度
圣座传播部部长兼世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）表示，会议“强调透明度是同道偕行教会的重要因素，特别是在保护和财务领域。这种透明度必须始终与守密、尊重隐私和敏感资讯保持平衡”。会议还讨论了问责制的主题，详细阐述关于“问责制的含义”，因此，“首要的是对天主、对团体社会有所交待，而不是要陷入非福音需求的问责圈套中。“依照福音的原则，需要向教会汇报，而不是向任何一个人性环境。我们不是一个董事会，而是基督的奥体，天主的圣洁子民。”
在当天的简报会上，拉丁美洲地区男女修会会士联盟主席利莉娅娜（Gloria Liliana Franco Echeverri）修女，拉脱维亚里加教省斯坦克维奇（Zbigņevs Stankevičs）总主教，以及卢旺达尚古古（Cyangugu）教区西纳约耶（Sinayobye）主教分别从不同的主题分享了地方教会的同道偕行经验。
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