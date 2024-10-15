世界主教会议简报（九）：为教会和世界诸多问题作出贡献

在10月14日的世界主教会议新闻简报会中，介绍了当天上午大会讨论的几个主题：教会团体的透明度、儿童的参与、修女遭受侵害等。有来自非洲和欧洲的主教也在简报会上分享了地方教会同道偕行的经验。

(梵蒂冈新闻网)基于不同经验并以完全透明的方式分享的许多具体提案，反对各种形式的侵犯，平信徒、妇女和青年更大的责任。这些是世界主教会议大会中呈现出的基本大纲。10月14日下午，在圣座新闻室举行的新闻简报会中介绍了这些内容。世界主教会议信息委员会秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士介绍了《工作文件》关于“行程”主题的单元，其中涉及：决策过程，透明度、问责和评估。她强调，尤其“重要的是听取了来自中国、阿拉伯半岛、亚马逊、塞舌尔群岛和萨赫勒地区在这些方面的经验。

在教会内儿童的参与

皮雷斯女士指出，在大会不同的发言中，“讲了许多让儿童参与教会生活的重要性，不仅谈论儿童，也与儿童在一起”。其它提到的要点包括要理教员的价值，“倾听青年人意见的重要性，因为有时所决定的主题和题材他们并不感兴趣”。另外，“也讨论了将天主教学校纳入福传和培育的使命中，因为它们是教会的重要资源。然而，在世界一些地区，国家接管了天主教学校，并安排了违背天主教训导的课程”。

修女遭受的侵犯

皮雷斯指出：“有些修女更是艰辛地为最弱势群体工作，但她们在面临与性情或其它相关的问题时，却无法表达自己的担忧，这也是因为社会的父权态度，她们保持著沉默。”为此，有些成员提议“在教区和主教团中引入有关程序和制度来面对这些问题”。“另一个提议是重新审视合同政策，以保障女性度奉献生活者及平信徒的尊严。”

女性参与司铎的培育工作

皮雷斯女士最后表示，在大会发言中，“有些成员指出，大多数修道院的司铎培育缺乏女性奉献生活者或女性平信徒的临在，同样也缺乏平信徒专家的临在。女性的参与‘非常重要’，因为她们可以看到其他人看不到的东西，确保平稳的培育，也为未来的司铎丰富了整体的培育计划”。

教会的透明度

圣座传播部部长兼世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）表示，会议“强调透明度是同道偕行教会的重要因素，特别是在保护和财务领域。这种透明度必须始终与守密、尊重隐私和敏感资讯保持平衡”。会议还讨论了问责制的主题，详细阐述关于“问责制的含义”，因此，“首要的是对天主、对团体社会有所交待，而不是要陷入非福音需求的问责圈套中。“依照福音的原则，需要向教会汇报，而不是向任何一个人性环境。我们不是一个董事会，而是基督的奥体，天主的圣洁子民。”

在当天的简报会上，拉丁美洲地区男女修会会士联盟主席利莉娅娜（Gloria Liliana Franco Echeverri）修女，拉脱维亚里加教省斯坦克维奇（Zbigņevs Stankevičs）总主教，以及卢旺达尚古古（Cyangugu）教区西纳约耶（Sinayobye）主教分别从不同的主题分享了地方教会的同道偕行经验。

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