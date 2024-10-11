世界主教会议：呵护与言行一致，是增进关系的关键

世界主教会议总发言人介绍了《工作文件》第三单元，主题是“具体支撑和滋养关系动态行程的愿景”。他强调，与会者之间的良好关系，开诚布公和信赖，都是彼此关怀的典范，对教会有益处。

（梵蒂冈新闻网）“呵护与言行一致”是世界主教会议与会者应邀讨论《工作文件》第三单元“行程”的关键词。世界主教会议总发言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机10月10日下午作了相关的介绍，表明这单元的主题是“具体支撑和滋养关系动态行程的愿景”，以“更具体”的方式延续第二单元的主题。他强调，“构成教会关系网的宝藏” “强中有弱”，因此需要呵护。

缺乏呵护，关系就会“枯萎”

枢机表示，缺乏呵护，关系就会“枯萎”，“变成毒物”。那么，我们就要询问自己：“我们能以何种方式支撑和滋养人群和团体所需要的关系网呢？什么能使它更强健？”，相反，“什么又能凌辱和毁灭这些关系？”关系“恰好是我们默想和祈祷的题材”，就如“光照我们的思想、温暖我们心灵”的一份宝藏：正是这些关系“让我们成长” 。

实践与我们的表述一致

霍勒利希枢机继续说，但关系是在“日复一日的具体实践”中体验到的，必须“与我们的表述一致，否则人们会聆听我们的话，却不相信我们的所作所为”。需要询问的是：“在教会的决策过程中，哪种态度符合我们关于圣召、神恩与职务之间的关系，以及它们的相互性与互补的表述？我们又如何表述每个受洗者的尊严呢？”

“行程”单元的四个段落

随后，世界主教会议总发言人谈到“行程”单元的4个段落。第一段的标题是“完整和分享的培育”，回应同道偕行进程中出现的对培育的强烈要求。首先需要培育的“必须是聆听”，聆听天主圣言、兄弟姐妹彼此聆听、聆听履行使命的环境，以及聆听圣神的声音。第二段，“教会对使命的分辨”，将焦点放在“一个真正分辨进程的灵性、神学和牧灵的深度上”。

第三段，“决策过程的态度”则需要反思“在教会内推进决策的参与方式、天主子民所有成员的相互对话，并尊重不同的角色”，尤其是那些以上主之名行使权柄的人。此外，也加深了咨询的价值。最后一段，即第四段“透明度、问责制、评估”，邀请我们促进文化的转变和心态的皈依，回到“初期教会的行事方法”，意识到“定期评估肩负责任者的工作，是更好地履行职责、从经验中学习的工具”。

在会议关系中的典范

最后，霍勒利希枢机谈到在世界主教会议中人际关系的型态。他解释道，准备在分组和全体大会上的发言，同时尊重时间和议题，坦率地表达意见，也就是教宗常说的“开诚布公”，以及“乐于”面对“可能出现的阻碍或恐惧，并培养互信的态度”，这些都是“为了整个教会的益处，呵护我们彼此关系”的方式。

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