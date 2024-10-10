四场神学-牧灵研究论坛在罗马举行

在世界主教会议举行期间，四场关于神学-牧灵的研究论坛于10月9日和16日，分别在耶稣会总院和奥斯定教父学院举行。届时，梵蒂冈新闻网YouTube频道会提供多语言同步翻译。

（梵蒂冈新闻网）正在梵蒂冈举行的世界会议“催生”了深入探讨一系列主题的进程，集中讨论与会者正在反思的一些重要议题。为此，在大会召开期间，在罗马举行两次共四场的神学-牧灵研究论坛，第一次是10月9日下午，第二次是10月16日。论坛向公众开放，届时，梵蒂冈新闻网YouTube频道会提供多语言同步翻译。

一份公告解释说，这些论坛是回应“世界主教会议第16届常规会议第一会期浮现的需要，继续对教会信仰不同方面的同道偕行的意义进行神学、教会法和牧灵的深入研究，并让神学家和教会法学家有机会为大会工作做出贡献”。

10月9日第一次论坛

第一次论坛活动于10月9日下午下午6点至7点45分举行，分别在耶稣会总会院和奥斯定教父学院举行两场论坛，其主题分别是“天主的子民是传教使命的主体”和“主教在同道偕行教会中的角色与权威”。两场论坛都会有男女神学家、教会法专家和一位主教出席，会议的第一部分由论坛讲者发言，第二部分则是开放给公众提问的环节。

10月16日第二次论坛

第二次论坛于将于下周三10月16日以同样的方式举行，在耶稣会总会院举行论坛的主题是“地方教会与普世教会之间的相互关系”，在奥斯定教父学院的主题则是“首席权的行使与世界主教会议”。除了世界主教会议的与会者外，根据会场的座位情况，圣座新闻室邀请驻点记者和任何有兴趣的人参加论坛活动。

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