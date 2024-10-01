世界主教会议第二天避静晨祷：同道偕行的静默艺术

在世界主教会议会前避静的第二天，安杰利尼修女在晨祷时间为与会者带领省思，指出静默的价值在于赞美上主。

（梵蒂冈新闻网）「你若是热爱真理，必要喜爱静默。」10月1日上午，本笃会安杰利尼修女从叙利亚人依撒格的这句话展开默想，为世界主教会第16届常规会议第二会期的成员、兄弟代表和特别受邀者带领会前的第二天避静晨祷。

天主静默不语

安杰利尼修女向在场众人谈论了静默就是赞美天主的主题。她表示，「每个祈祷、每个『天主化工』的基础，都有天主静默不语的吹拂」。我们要去感受它，因为正如安提约基亚的圣依纳爵所言，「我们在上主的静默中认出祂」。

大会休息时段的重要性

静默是「最高的赞美」，让人「能赞叹天主的工程」。静默也「使我们进入忏悔礼仪，并且敦促我们思索在同道偕行进程的对话中静默休息时间的份量」。我们应当把这些时间视为「前所未闻且怀著惊喜的聆听」。静默为与会者的交流增添价值和实质意义。

聆听穷人和万物的呐喊

本笃会修女进一步指出，在同道偕行的进程中也会遇到难以静默的困境，因为当我们过度「强调自己的观念」时，就没有时间或意愿去保持静默。

相反地，赞美天主的静默是「一切有建设性的对话的根基、每一段同道偕行进程的基础」。人如果秉著这个宝贵的原则，就会「懂得退出舞台，活在某种有益的寂静中，向他者开放，聆听天主的圣言、穷人的呐喊和万物的叹息」。这是真正「本著同道偕行精神进行对话的节奏」。静默其实是在「对抗平庸、寻求真理，并且接纳每个人身上隐藏的奥妙」。

戒除不耐烦和急于创业立功的心态

根据当天晨祷选读的福音，耶稣与门徒们走向耶路撒冷时，停留在一个撒玛黎雅人的村子，却遭到拒绝。面对门徒们的埋怨，耶稣斥责他们，遂往下一个村庄走去（参阅：路九51-56）。安杰利尼修女强调，这就是「耶稣为大会提供的『同道偕行』的艺术」。换句话说，就是要戒除「所有不耐烦和急于创业立功的心态，不找借口、不怨恨、不哀叹，不要说『一大堆』话。这样才能心怀渴望的热忱，在静默中吸引人奉行天父的旨意」。

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