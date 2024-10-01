安杰利尼修女带领世界主教会议避静：自由的灵魂渴慕天主

在世界主教会议成员、兄弟代表和特别受邀者的首日避静上，本笃会修女安杰利尼带领晨祷，然后谈论了渴慕天主的心与对话的艺术。

（梵蒂冈新闻网）「渴慕天主是秉持同道偕行精神交谈的隐秘泉源」：本笃会修女安杰利尼9月30日上午在梵蒂冈世界主教会议新会议厅以这个主题展开反省，为世界主教会议第16届常规会议第二会期的成员、兄弟代表、特别受邀者带领避静晨祷的省思。

住在福音内

安杰利尼修女的省思围绕著「我的灵魂渴念天主，生活的天主」这句话（咏四十二3），强调「我们每个人心中都有一股不为人知、无可名状的渴求」，那是「自由灵魂的渴慕，是对天主的渴念」。在表达这份渴求方面，当代世界的文化「迟疑不定，并将它纳入自身的象征体系」。然而，真正的渴求是渴慕生活的天主，也就是「居住在福音内」。

教会在当代荒漠里的使命

接著，修女邀请在场众人把即将展开的世界主教会议视为「圣神给我们解渴的地方」，好使我们的教会得以实践「上主在当今的这片荒漠中托付于己的艰巨使命」。

在孩子的渺小内彰显耶稣的伟大

当天选读的福音章节记载，耶稣强调了像一个小孩子那样渺小的伟大（路九46-50）。安杰利尼修女解释道，天主圣言「使我们大家重新调整位置」，思索「真理的尺度」，也就是基督临在于弱小者，甚至是最小的那一个身上。

对话的艺术

本笃会修女问到：今天我们如何能认出「最小的那一个」？他是不是手无缚鸡之力的孩童、徬徨迷失的少年、坐监的服刑人、离乡背井的移民、老无所依的长者、得不到聆听的妇女？在同道偕行的教会里，以及在源自天主圣言的「对话艺术」中，这答案是肯定的。

断了与基督的联系，使命只是志愿服务

修女最后分析了当前同道偕行进程提出的第一个问题：「在传教使命中如何做个同道偕行的教会？」修女由此提醒众人，使命如果不与那临在于孩子身上的耶稣一起推进，换句话说，假如断了与祂的联系，那么我们「顶多是在做一个善良的志愿服务」。

我们与受造界的关系也存在这样的联系，因为在道成肉身的奥迹中，也需要纳入「那些没有言语的太阳、星辰和宇宙」。修女最后说：「星空不是天主，却是祂所创造的。诸天都在传述天主的光荣。」

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