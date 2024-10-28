世界主教会议《最后文件》具有训导价值

在10月26日的记者会上介绍了本届世界主教会议通过的文件，其中邀请改变用语，不再称普世教会，好像教会是一个有不同分部的多国团体。存在一种将更多平信徒和女性融入的“教会的共融”。女性执事问题仍悬而未决。

（梵蒂冈新闻网）《最后文件》的训导价值、教宗方济各要求对《文件》讨论中出现的个别问题作进一步的分辨，以及在建设一个有更多参与和更少等级的教会中，平信徒和女性的贡献。这些是世界主教会议第16届常规会议第二会期结束时的记者会上澄清的主题。这次记者会在本届世界主教会议结束后，于10月26日晚上举行。

除了本届会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）、圣座新闻室副主任穆拉伊（Christiane Murray）女士在场外，教会会议秘书长格雷奇（Mario Grech）枢机、世界主教会议总发言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机、世界主教会议两位特别秘书科斯塔（Giacomo Costa）神父和巴托基奥（Riccardo Battocchio）蒙席，以及大会主席代表玛利亚（Maria de los Dolores Palencia Gómez）修女也出席。

《最后文件》具有训导价值

教宗决定不发表世界主教会议后宗座劝谕，这个决定如何解释教宗未来的文件？对记者提出的这个疑问，神学家巴托基奥神父回答说，教宗的阐明符合他在《主教共融》宪令中所指出的，若罗马教宗明确批准，该文件就属于他的训导，不具法规价值，但提供指导方针。

改变用语：教会不是一个多国团体

记者会上说明，《最后文件》趋向于不再称普世教会，好像把她看作一个多国团体，有不同的分部，或好似一个有不同分支的商业中心。需要确定一种新用语：事实上，存在一种教会的共融，见证作为基督唯一奥体的肢体，在教义上合一是可能的。因此，地方教会不是“层次”，而只是“活出关系的不同方式”。巴托基奥神父表明，当教宗说，《最后文件》“不是法规”，这并不表示它对教会没有要求，而是指出众人在多样性中一起行走的方向，而多样性则是基督的教会最初就有的特性。

平信徒与圣秩职务

关于《最后文件》第76号，记者会上阐明，“圣职职务所能做的与平信徒所能做的并不对立”。所论的是两种不同的服务，平信徒不可被视为“替代人”。霍勒利希枢机表示，在礼仪方面，这个议题仍有待评估，“不存在以平信徒取代司铎的方案”。当然，在适当的情况下，并有助于更接近地区的特殊经验，“能存在一种有更多参与的礼仪”。

女性执事仍是一个未决的问题

关于在修道院中女性作的贡献，巴托基奥神父解释道，“现行规则已经谈到参与为圣职人员提供培育的各种形象”。“将涉及的是要视各种情况而定。许多修道院内有家庭、男人和女人的积极参与，他们不是圣职人员“。霍勒利希枢机则表示，“我不希望夺去女性能对修生们的贡献”。格雷奇枢机讲述了他最近访问欧洲一个地方时，那里有一对夫妇在这方面提供的协助：“这是一种已经存在的经验，并不是世界主教会议的发明。”

女性执事的问题还是一个悬而未决的问题吗？这是记者们提出的另一个问题。霍勒利希枢机表示，“这是一个非常棘手的问题”。他指出，教宗没说女性将来会受到祝圣，也没说不被祝圣。教宗说“这仍是一个悬而未决的问题”。

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