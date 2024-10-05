世界主教会议简报（二）：女性和平信徒、聆听所有人

10月4日，圣方济各纪念日。世界主教会议于当天上午举行了第二场全体大会，与会者祝贺教宗的主保瞻礼。之后与会者聆听了5个语言桌的报告，36人自由发言。

（梵蒂冈新闻网）10 月 4 日圣方济各瞻礼，世界主教会议与会者向教宗和所有名叫方济各的人祝贺主保快乐，第二场大会在这个氛围中开始。351位成员出席，他们聆听了5个不同语言桌作的报告，提出的共同问题包括关于同道偕行的概念，它“不是一种技巧，而是一种型态”，以及女性的角色、平信徒的临在、“积极”聆听“不符合教会准则的人”。



在梵蒂冈新闻室举行的每日简报会上，圣座传播部部长鲁菲尼（Paolo Ruffini）和世界主教会议信息委员会秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士汇报了各小组发言人的内容。在这些发言中表示，“在一个孤儿的世界中”，教会能体现出“那些没有家庭的人的家庭”。

并非所有的神恩都必须是职务

他们尤其提到，当天上午在保禄六世大厅多次呈现“教会作为基督的奥体的图像，这个奥体汇集了许多肢体，也就是许多职务和神恩，却是在一个奥体内”。在这层意义上，也探讨了女性和平信徒的角色这个主题。有人说将神恩“区分是必要的，所有的神恩都很重要，但并非所有的神恩都必然是职务”。

女性的角色和贡献

发言人们表示，有些小组重申“女性的尊严是在圣洗中赋予每位信徒的”，而关于女性领受圣秩的问题，则要求“对某些职务进行深入研究，例如‘慰藉的职务’”，以及“不要忽略女性在过去和现在作出的贡献”。

世界主教会议的成员强烈要求“所有受洗者都有同等的尊严和对教会的共同责任”。在此基础上，才能论述“让女性、平信徒和青年参与教会生活的决策进程”。

平信徒和教会的语言

一些语言桌指出，在《工作文件》的几处很少提及平信徒，作为“家庭教会”的家庭也很少被提到。地方教会与文化的关系也需要深化，因为每个地方教会都是由一种文化打造出来的，尽管教会保持了自身的认同。在这方面，也提到了语言的问题，要求语言应“简单”，也应改变“一些以欧洲为中心和西方观点所产生的表达形式”。

自由发言超过30个

鲁菲尼部长解释，在全体大会上作了5个报告后，开始自由发言。在36位成员的发言中，谈到平信徒的重要性，因为“教会的未来和未来的教会”取决于他们的“生命力”。谈到女性问题，有人提出“女性只被视为一个慰藉者，而不是一个能宣讲的人，或者不能成为一个机构的负责人”。也有人重提女性传教士的例子，以及“有些女性感觉蒙天主的召叫，她们要求受到祝圣”。

对话与聆听

在自由发言中重申了“发扬同道偕行精神的重要性，即积极聆听、亲近、无偏见地给予支持，即使是与我们不同的人、让我们感到不自在的人”。主教会议的男女成员表示，“我们聆听别人，不是要了解他们是否足够聪明或是与我们一致，而是从那些说话的人身上看到我能学习的要素”。有些人要求与不同的文化、哲学、宗教进行更多的对话。“我们需要尊重和认同他人，因为这能使天主子民团结在一起”。

在礼仪中“扩展空间”

发言中也提到教权主义，强调“在教会内没有主人和臣民，老师只有一个，我们都是弟兄姐妹”。鲁菲尼也凸出了礼仪的主题，他说礼仪能成为“同道偕行的镜子”。有人说“司铎主持礼仪，但不是唯一的主祭者”。有人提议，“在世界主教会议成员下次共同参与的礼仪中，能够 ‘扩展帐幕的空间’”。

简报会上的发言人

在当天的简报会上邀请了4位宾客，他们是：摩洛哥拉巴特的总主教兼北非地区主教团主席洛佩斯（Cristóbal López Romero）枢机、大洋洲主教团联合会（Fcbco）主席兰达佐（Antony Randazzo）主教、法国楠泰尔的鲁热（Matthieu Rougé）主教，以及尼加拉瓜的巴利亚达雷斯（Xiskya Lucia Valladares Paguaga）修女。

教区、国家和大洲的经验

四位发言人都从各自的环境，即堂区、教区、国家、大洲叙述了同道偕行的经验。洛佩斯枢机首先讲述了他在非洲的经验；鲁热主教则谈到他的教区对这次会议的热情，以及与会者们的心情。他说，“每个人都带著疑惑和恐惧的心情来到这里，之后藉著在圣神内交谈的方法，我们有了深刻的灵性经验”。教宗的这句话有很大的帮助，他说“世界主教会议不是一个议会”。

大洋洲国家的脆弱

兰达佐主教谈到大洋洲的广阔天地，它是“地球上一片广泛的区域”，但也“脆弱”，人们有时感到被遗弃。主教谴责发达国家的某种“贪婪”，它们为了获得金属、珍贵资源和树木，要求与贫穷和脆弱的国家达成协议并让它们妥协。因此，自然资源遭到破坏，整个团体都在受苦。看看大洋洲海域的移民，他们前往较稳定的国家，“因为海平面上升、岛屿下沉，他们不得不离开家园”。

“真正的丑恶”是排斥女性

兰达佐主教强调，与“持续多年”的女性祝圣有关的问题，“也只是一小撮人以西方世界的声音固执于此”。真正的“丑恶”是“女性在教会中经常被忽视”，或者更糟糕的是，“她们被置于边缘，成为暴力，甚至家暴的受害者，被排除在工作环境之外”：“这是相反福音的丑恶！”

数字使命的重要性

巴利亚达雷斯修女则强调了在新科技和人工智能的时代，不断变化的数字传教工作的迫切性，就如“实体”传教也会改变那样。她说，正是在这些网路的街道上，数字传教士们尝试陪伴并接近那些“疏离却寻求真理、在世界上行走的受伤的人，他们也可能有过与教会不愉快的经验”。

面对问题

洛佩斯枢机最后谈到世界主教会议进程的丰富内涵，说：“这次世界主教会议的内容极为充实。我们的教会仍过于欧洲化、西方化。我们必须活出这互相帮助的行程，这样一来，教会就将更加公教化、普世化。”

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