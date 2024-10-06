世界主教会议简报（三）:每个人都应摆脱对他人的恐惧

在梵蒂冈新闻室举行的简报会提到，以同道偕行为主题的世界主教会议是个重振和平与对人权的尊重的一个机会。来自饱受撕裂的黎巴嫩主教海拉拉做了感人的见证，来自日益不安的海地主教萨图内直言不讳地说：“那应该维持秩序的人，迄今为止力有不逮。”菲律宾主教则讲述了在农村的传教教会陪伴涌入城市的移民潮。

（梵蒂冈新闻网）为陷入战火的各民族迫切呼求和平：这是10月4日在世界主教会议第三场全体大会上发出的呼声。与会者共有333人，他们谴责了一切形式的原教旨主义，并且说：“我们所有人，包括基督徒、犹太教徒和穆斯林在内，都应该成为和平的匠人”。同时，很多人也强调有必要揭露“万恶的主要原因”，即武器交易。有时候，除了祈祷以外，也需要谴责。这些是世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）与秘书皮雷斯（Sheila Leocádia Pires）女士10月5日在简报会上介绍的内容。

黎巴嫩主教：被压迫人们有决定自己命运的权利

黎巴嫩马龙尼礼拜特龙教区海拉拉（Munir Khairallah）主教在简报会上回答记者提问时说：“不幸的是，世界保持沉默，或对这些暴力行为开绿灯，因为有太多的政治和经济利益在其中，而这些与基督徒的价值观毫无关系。”

这位主教的见证深深打动了所有参与者。他指出，尽管黎巴嫩被撕裂，但是希望依然存在：在梵蒂冈的外交努力下，黎巴嫩将继续是个和平的讯息。

关于以色列的政治人物始终拒绝“两个民族、两个国家”的解决方案，黎巴嫩主教说：“我不愿意说所有以色列人都支持暴力。只是利益优先，而且西方没有支持我们，就像他们没有支持那些被压迫的人们一样。但愿这些人有权决定自己的命运。”以同道偕行为主题的世界主教会议是一次大好机会，可以借此关注那些遭受暴力和贫困的人。“有待做出的最重要决定是：教会应该通过世界主教会议成为使者，传达和睦共处、尊重他人以及摆脱对他人恐惧的必要性”。主教总结道：“这会是第一步，也是给人类的重要建议。”

海地主教：“我们绝望了”，谁该负责建设和平？

海地局势持续动荡不安。海地角总主教萨图内(Launay Saturné)在他的见证中毫不掩饰地说：“那些应该维持秩序、缔造和平的人，迄今为止无法胜任。”他指出，对人性尊严的尊重“在这里还离现实差得很远”。

主教提到了最近的一场“屠杀”发生在10月3日，导致70人死亡，许多房屋被烧毁，人们被迫流离失所。这一暴行是武装帮派所为，主教表示，帮派甚至提前预告了这一行动，但任何预防措施都没有做。“我们处在绝望中”，这也是主教无奈的呼声。这对年轻人的生活和教会的使命产生了负面冲击。该国很多堂区大门深锁，尽管如此关于同道偕行精神的反思仍在推进。

在这种情况下，使命、共融和参与的价值观显得格外重要，应当加以发扬光大。许多宗教团体正在努力将这些价值观传递给下一代，希望他们有一天能以此为基础建设社会。

菲律宾，在农村的传教教会

菲律宾加洛坎教区维尔吉利奥（Pablo Virgilio David）主教是大会信息委员会成员。他在简报会上讲述了在两次会期之间与本堂神父进行的大洲咨询，特别是在菲律宾的移民现象下同道偕行精神和传教使命的关系。菲律宾的移民现象不仅是国际性的，近年来主要是地方性的，也就是从乡间向大城市迁徙。主教引用一些数据来说明从农村向城市迁徙的人口正在增长：在大约十年内，移居马尼拉的人数从150万人增加到400万人。这导致一些当地居民将这些新来者视为威胁。“教宗在2015年来访时，告诉我们要前往郊区去。我们照做了。我的教区建立了20个传教站，因此堂区正在变得更具有传教性。”

贫困者、年轻人、女性、平信徒：不是接受者，而是主体

我们必须倾听贫困者的呼声，将他们视为主体，而不只是接受者。这是在10月4日的会议中多次强调的一个要点。同时，会上也有许多关于女性在教会中角色的发言：那些愿意服务教会并以极大热忱这么做的女性，不该再被边缘化。

另外，还有关于年轻人的反思：今天在教会内，是什么在吸引他们？几位与会者回答说：是彻底跟随福音的精神。最普遍的见解是“青年需要呼吸”，而成年人应与他们一同呼吸；这样或许才能赋予所谓的“新福传”一种圆满且容易理解的意义。会上探讨的其它主题包括：大公主义、教区会议，以及在世界主教会议后教宗的角色。从所有方面来看，同道偕行精神显然是对抗教权主义的方法。

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