世界主教会议简报（三）:每个人都应摆脱对他人的恐惧
（梵蒂冈新闻网）为陷入战火的各民族迫切呼求和平：这是10月4日在世界主教会议第三场全体大会上发出的呼声。与会者共有333人，他们谴责了一切形式的原教旨主义，并且说：“我们所有人，包括基督徒、犹太教徒和穆斯林在内，都应该成为和平的匠人”。同时，很多人也强调有必要揭露“万恶的主要原因”，即武器交易。有时候，除了祈祷以外，也需要谴责。这些是世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）与秘书皮雷斯（Sheila Leocádia Pires）女士10月5日在简报会上介绍的内容。
黎巴嫩主教：被压迫人们有决定自己命运的权利
黎巴嫩马龙尼礼拜特龙教区海拉拉（Munir Khairallah）主教在简报会上回答记者提问时说：“不幸的是，世界保持沉默，或对这些暴力行为开绿灯，因为有太多的政治和经济利益在其中，而这些与基督徒的价值观毫无关系。”
这位主教的见证深深打动了所有参与者。他指出，尽管黎巴嫩被撕裂，但是希望依然存在：在梵蒂冈的外交努力下，黎巴嫩将继续是个和平的讯息。
关于以色列的政治人物始终拒绝“两个民族、两个国家”的解决方案，黎巴嫩主教说：“我不愿意说所有以色列人都支持暴力。只是利益优先，而且西方没有支持我们，就像他们没有支持那些被压迫的人们一样。但愿这些人有权决定自己的命运。”以同道偕行为主题的世界主教会议是一次大好机会，可以借此关注那些遭受暴力和贫困的人。“有待做出的最重要决定是：教会应该通过世界主教会议成为使者，传达和睦共处、尊重他人以及摆脱对他人恐惧的必要性”。主教总结道：“这会是第一步，也是给人类的重要建议。”
海地主教：“我们绝望了”，谁该负责建设和平？
海地局势持续动荡不安。海地角总主教萨图内(Launay Saturné)在他的见证中毫不掩饰地说：“那些应该维持秩序、缔造和平的人，迄今为止无法胜任。”他指出，对人性尊严的尊重“在这里还离现实差得很远”。
主教提到了最近的一场“屠杀”发生在10月3日，导致70人死亡，许多房屋被烧毁，人们被迫流离失所。这一暴行是武装帮派所为，主教表示，帮派甚至提前预告了这一行动，但任何预防措施都没有做。“我们处在绝望中”，这也是主教无奈的呼声。这对年轻人的生活和教会的使命产生了负面冲击。该国很多堂区大门深锁，尽管如此关于同道偕行精神的反思仍在推进。
在这种情况下，使命、共融和参与的价值观显得格外重要，应当加以发扬光大。许多宗教团体正在努力将这些价值观传递给下一代，希望他们有一天能以此为基础建设社会。
菲律宾，在农村的传教教会
菲律宾加洛坎教区维尔吉利奥（Pablo Virgilio David）主教是大会信息委员会成员。他在简报会上讲述了在两次会期之间与本堂神父进行的大洲咨询，特别是在菲律宾的移民现象下同道偕行精神和传教使命的关系。菲律宾的移民现象不仅是国际性的，近年来主要是地方性的，也就是从乡间向大城市迁徙。主教引用一些数据来说明从农村向城市迁徙的人口正在增长：在大约十年内，移居马尼拉的人数从150万人增加到400万人。这导致一些当地居民将这些新来者视为威胁。“教宗在2015年来访时，告诉我们要前往郊区去。我们照做了。我的教区建立了20个传教站，因此堂区正在变得更具有传教性。”
贫困者、年轻人、女性、平信徒：不是接受者，而是主体
我们必须倾听贫困者的呼声，将他们视为主体，而不只是接受者。这是在10月4日的会议中多次强调的一个要点。同时，会上也有许多关于女性在教会中角色的发言：那些愿意服务教会并以极大热忱这么做的女性，不该再被边缘化。
另外，还有关于年轻人的反思：今天在教会内，是什么在吸引他们？几位与会者回答说：是彻底跟随福音的精神。最普遍的见解是“青年需要呼吸”，而成年人应与他们一同呼吸；这样或许才能赋予所谓的“新福传”一种圆满且容易理解的意义。会上探讨的其它主题包括：大公主义、教区会议，以及在世界主教会议后教宗的角色。从所有方面来看，同道偕行精神显然是对抗教权主义的方法。
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