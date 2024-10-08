世界主教会议简报（四）：大会拥抱受战争之苦的人民

在10月7日举行的世界主教会议新闻简报会中，格拉西亚斯枢机强调，教会应在不同文化之间架起对话的桥梁，“并且自己要成为这桥梁”。巴伦修女指出，关于女性在教会内担任领导职务一事，有很多的可能性和机会，但需要继续探索和评估，圣秩职务不是本届世界主教会议的主题。

(梵蒂冈新闻网)10月7日上午有351人出席了世界主教会议：当天中午在圣座新闻室举行的新闻简报会提出了这一数字，并介绍世界主教会议第十六届常规大会第二会期的最新工作情况。

圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）表示，格雷奇（Mario Grech）枢机在当天的大会上报告，在教宗前一天主日宣布擢升的21名新枢机中，有9位参加正在举行的世界主教会议。

亚洲教会的同道偕行之旅

世界主教会议本届常务委员会成员、枢机咨议会成员、印度孟买总主教格拉西亚斯（Oswald Gracias）枢机在新闻发布会中强调，要推进同道偕行的旅程，就不能没有跨文化交流。在梵蒂冈第二届大公会议以后，接纳和尊重不同文化已经广泛成为根深蒂固的观念。他以亚洲教会为例谈同道偕行之旅，他说，2022年在亚洲召开的一次大会，探讨的正是现在世界主教会议讨论的主题，提出需要重整牧灵工作。齐心协力、携手同行是关键所在。

他强调，尊重不同文化非常重要，因为要在不同文化的国家中建设天主的神国，而不是劝人该教，为此不同的地方文化必须得到重视。没有必要把观念或想法强加于人，因为这样会让人难以理解。因此，需要同道偕行。

加深友爱

格拉西亚斯枢机继续介绍道，在2023年，200位主教开会齐聚一堂，讨论宗教间彼此的尊重，平信徒运动，以及每个人藉著圣洗圣事领受的使命。关于和其它宗教信仰的关系，枢机说，我们改变了说法，“我们不再称呼其它宗教，而是称之为彼此接近的宗教”，为此，我们需要共同努力。

此外，亚洲主教们也注意到了数字领域的重要性，以及世界主教会议的工作在这方面的持续关注。格拉西亚斯枢机说道：“我相信事情会变得越来越好，兄弟情谊和对教会的热爱将与日俱增。”

唯一的家庭

欧洲主教团委员会（CCEE）主席、立陶宛维尔纽斯格鲁沙斯（Gintaras Grušas）总主教，则重点讲到教宗钦定祈祷及守斋日的意义。他解释，世界主教会议关怀那些因战争而陷入磨难和困境中的人们，例如在中东和乌克兰的百姓。这份关心让人感到“我们是同一个大家庭”的成员，“是一个为和平及团结祈祷的唯一家庭”。他强调，“对话是我们的使命”，为此，需要加强所有教会之间的联系，特别是与那些正处于困难时刻的教会之间的联系。

更用心聆听

国际女修会总会长联合会主席巴伦（Mary Teresa Barron）修女表示，世界主教会议在彼此聆听方面不断进步，相互聆听的能力大有长进，这使得人们能够更好地分辨他人所持有的观点。聆听还可以让我们更接近那些被排除在外、被边缘化的人。

被问到今日女性在教会中能够拥有哪些空间，巴伦修女回答说：“领导的可能性和机会有很多，但需要加以探索和评估。”这也取决于实际的情况，因为在一些国家，女性能在教会内担任领导职务，而在其它国家则不然。但会上没有考虑祝圣的职务。如果确实有女性感受到有司铎圣召，那么在这种情况下，就会涉及到更广泛的议题。圣秩职务不是本届世界主教会议的主题。

对此，格拉西亚斯枢机解释，女性是教会关注的焦点，在过去三次的枢机咨议会中，都从神学和牧灵的角度讨论了女性在教会中的角色。格鲁沙斯总主教谈到教会职务、神恩与圣召，指出平信徒和家庭能以不同方式在多个地方圆满实现其角色，因此男性与女性的角色必须正确地发挥出来。

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