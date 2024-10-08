世界主教会议默想：在世界的黑暗时刻，让我们重新发现关系

本笃会安杰利尼修女10月7日在世界主教会议全体大会上带领默想，以慈善撒玛黎雅人的比喻来阐述同道偕行的旅途。

（梵蒂冈新闻网）在慈善撒玛黎雅人的比喻中（参阅：路十30-37），我们找到同道偕行旅途上象征性的踪迹：这是本笃会安杰利尼（Maria Ignazia Angelini）修女10月7日上午在梵蒂冈保禄六世大厅默想的要点，并且如此带领与会者们省思《工作文件》第二部分关于「关系」的主题。

修女提出「关系网」的概念，并强调在「编织」关系网之前，必须先「看见」。这正是同道偕行精神的基础：在有爱的地方，必会开启新的视野。

一条道路，不同视野

安杰利尼修女指出，从圣史路加的讲述中，「我们可以看到同道偕行的旅途，即：从耶路撒冷下到耶里哥的路，是综观所有可行途径的视野。同道偕行的旅途也是如此，它从许多层级出发，有很多不同的方向，但道路只有一条。对于走这条路的人来说，福音带给我们启示，不同的视野由此敞开：有的人看一看就走过去，有的人从另一边远远地绕开。在秉持同道偕行精神的谈话中，多少故事交织在一起，多少期待落空，或者某个观点会逐渐成熟」。

看近人的目光

这个福音比喻极具现实意义。修女表示，「恰恰在今天的黑暗时刻」，世界上发生「手足相残的战争」，世人倒在地上「半死不活」，如同福音比喻中的那个人一样。

修女问说，我们这几天反复听到「为了使命的同道偕行精神」，但是哪一个使命呢？她强调，从耶路撒冷下到耶里哥的路乃是使命所有路线的典型。某个人在路途上一看见他人的不幸遭遇，就动了怜悯的心，变成关心近人的撒玛黎雅人，无法再离开那个「半死不活」的可怜人，具体活出教会「慈母心肠」的一面。

说到这里，修女鼓励与会者们在同道偕行的教会里重新发现女性的各项职务。

抵拒冷漠的诱惑

那慈善的撒玛黎雅人没有把自己当成主人，而是「给予引导，集结他人之力，将伤者托付于人，编织一张关系网，建设白白付出的文化」。这描述的就是我们，就是教会，因为教会是「接纳所有人的地方」。然而，冷漠的诱惑依然存在，它是整个社会的祸患，而且它「也想方设法诱惑同道偕行的教会」。

安杰利尼修女最后强调，这个比喻的重点在于「看见」。也就是认出他人，接近他人，成为近人。我们应当「进行心灵的皈依，并且重新规划世界」。

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