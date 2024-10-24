世界主教会议选出常务委员会的新成员

教宗主持的这个机构是教会会议秘书处一个完整的部分，有17名成员，其中的12名于10月23日下午选出，包括东西方教会教区的主教或有同等职务的神长，他们都是这次会议的成员。新成员来自全世界，也将是下届世界主教会议常规会议的成员。

（梵蒂冈新闻网）世界主教会议于10月23日下午举行的第15场全体大会中，选出教会会议秘书处常务委员会的新成员。教宗方济各对这个负责安排世界主教会议工作的现行机构作了调整，新的常务委员会成员的总数为17名，其中12名是新当选的，包括西方和东方教会教区的主教或同等职务的神长，而且他们都是本届会议的成员。在新的常务委员会成员中，1名来自天主教东方礼教会，一名来自大洋洲；北美洲、拉丁美洲、欧洲和亚洲各两名。

除了这17名成员外，还将有教宗任命的其他4名成员。过往，教宗任命的成员一般都是熟知下届世界主教会议主题的圣座部会的首长。依照《主教共融》宗座宪令，教会会议秘书处常务委员会的工作是为世界主教会议常规会议进行准备及予以落实。

上述常务委员会的成员在选出他们的世界主教会议常规会议结束时开始任职。他们也是随后的世界主教会议常规会议的成员，并且在该届会议结束时，他们的任期也停止。这个由教宗主持的委员会是教会会议秘书处一个完整的部分。新的常务委员会无论在实施本届世界主教会议同道偕行的进程，还是准备下届世界主教会议的工作上，都将起到重要的作用。

教会会议秘书长格雷奇（Mario Grech）枢机预祝新当选的成员工作顺利，同时也感谢离任的成员在实现目前的同道偕行进程中给予的宝贵合作。

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