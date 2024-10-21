世界各地的数字领域传教员为世界主教会议同声祈祷

世界传教节当天，梵蒂冈圣伯多禄大殿圣克莱孟小堂进行了线上直播的祈祷活动，与世界各地的数字领域传教员相聚，后者也应邀为同道偕行的进程作出贡献。

（梵蒂冈新闻网）在「人们寻求意义和爱的空间」传扬福音：这是数字领域传教员的使命，本届世界主教会议第一会期的综合报告提到了这点。基于这个概念，梵蒂冈圣伯多禄大殿克莱孟小堂10月20日进行了线上直播的祈祷活动。教会会议副秘书长马林（Luis Marín De San Martín）主教、圣座传播部部长兼世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini），以及圣座传播部秘书长鲁伊斯（Lucio Ruiz）蒙席出席了聚会。

一起在数字领域广传福音

鲁伊斯蒙席首先提到，2025年7月28日至29日将举行天主教数字领域传教员和网红的禧年活动。蒙席赞赏他们为教会做的美好奉献，指出他们的工作融入「教会福传的洪流」。鲁伊斯蒙席说：「让我们继续一起梦想，在需要希望的世界里做一些彰显天主喜乐的美好之事。」

在这互动式的祈祷活动中，鲁伊斯蒙席发言后，与会者唱起了一首西班牙语圣歌。

数字领域传教员是新世界的先锋

教宗方济各为今年世界传教节选定的主题是：你们去邀请所有人参加盛宴（参阅：玛廿二9）。马林主教由此展开省思，阐明这主题蕴含了「双重吩咐」：「去」和「邀请」。这意味著我们要放弃「舒适」和「自私」，满腔热忱地为「主耶稣的喜乐」作见证。在福传使命上，切莫组成「蒙选者的小圈子」，不可抱持「傲慢和自满的菁英心态」。相反地，传教员要「沾染街道的尘土和历史的泥泞」。

黎巴嫩双胞胎的见证

随后，几名青年作了见证，谈论他们在数字领域的福传工作。其中两名见证者是黎巴嫩的一对双胞胎兄弟，他们在线上分享中东「基督信仰的美」。

多名传教员用各自的语言向所有参与者表达了他们的祈祷意向。接著，他们用几个词来描述自己在社交网络和新平台上的福传工作。有些人写下「友爱」、「聆听」、「喜乐」，也有人写下「痛苦」、「欣喜」、「渴望」和「需要天主」。

应当谦逊地履行使命

面对重创当今社会的祸患，圣座传播部部长鲁菲尼邀请所有人肩负起使命感。「假如在我们时代，就连在受洗者之间都似乎遵循仇恨而非慈悲的模式，那么我们该向谁交账呢？」

鲁菲尼提出圣保禄宗徒的榜样，称他是伟大的传播者，「能真正为一切人成为一切」，临在人们中间。圣保禄「虚怀若谷并在眼泪中」事奉上主。这是我们应走的道路。

鲁伊斯蒙席最后邀请大家：「向前迈进，直到地极。」

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