世界主教会议默想：教会应重新发现灵魂饥渴之地

本笃会安杰利尼修女10月15日带领世界主教会议与会者进行默想，主题为「同道偕行的教会从事传教使命之地」。修女指出，为了在人际关系中寻找传扬福音的空间，切莫「跟著媒体随波逐流」、「空洞地遵守规范」、盲从「外表」的文化。这一切无法解除青年的饥渴，只会使他们筋疲力尽。

（梵蒂冈新闻网）对耶稣来说，凡是一个人忍饥受饿、表现出「饥渴」的地方，就是最佳的传教「地点」；需求在人身上挖掘出关系的空间，让福音能本著真理宣扬开来。本笃会安杰利尼（Maria Ignazia Angelini）修女10月15日上午在梵蒂冈保禄六世大厅带领世界主教会议与会者进行默想，强调了这一点。大会《工作文件》的第三部分探讨的是「地点」，因此默想的主题是「同道偕行的教会从事传教使命之地」。

福音迈过一道道的门槛前行

教会扎根于具体的位置、环境和文化，这「从起初就促使首批基督徒团体心生急切感」。安杰利尼修女阐明，事实上，「谈到生活的地点，基督徒总是矛盾地将自己看作是『定居于此的局外人』」。

一想到基督徒最初生活的地点，即：耶路撒冷、撒玛黎雅、安提约基雅、约培、凯撒勒雅、斐理伯、厄弗所，「似乎会立刻浮现基本的辩证：假如教会的地点始终是一个具体的聚会空间和时间，福音在尘世的旅途就是迈过一道又一道的门槛，丝毫没有停下脚步，也没有与时代的文化环境缔结任何『神圣的盟约』」。

关系网的幅度

主耶稣复活的那天清晨，一句「祂不在这里」（参阅：玛廿八6、谷十六6、路廿四6）标志出「福音的宣讲总是在走出去」。这宣讲从一开始就「令人喜出望外，引领从宗徒传承下来的教会作出『向外走』的选择」。当初宗徒们先是聚集在最后晚餐厅里，后来他们走出晚餐厅，走出圣殿，走出科尔乃略的家。

教会扎根于「人所在的每一个地方」，同时带有逾越奥迹的动态元素。因著一句「祂不在这里」，教会克服了「停留在一个地方静止不动的观念，即使是最神圣的地方也不例外」，从而编织起「关系的地点这张网」，借以散发活力。

耶稣喜爱筵席

然而，修女问道，在这张网上面，哪一条是线，哪一些是节点？为了回答这个问题，修女提及两个「筵席」的景象：一个是《工作文件》导言中的依撒意亚先知预言，即普世的筵席（参阅：依廿五6-8）；另一个是当天福音记载的耶稣应法利塞人之邀赴宴（参阅：路十一37-41）。

这两个筵席放在一起，便呈现出二者的「强烈对比」：「天主准备了筵席，在一个『不特定的地点』开启未来；天主子耶稣接受伪君子的邀约，冒险在关系的地点重新提出有关筵席的见解」。耶稣「喜爱筵席」，从玛窦蒙召（参阅：玛九9-13）到最后晚餐：对祂来说，人的餐桌是「沿途的聚会地点、真理的冒险之地」，祂甚至为了聚会方式及同桌人的风格，「列出一条条的指控」。

需求挖掘关系的空间

修女继续表示，餐桌是个具有「强烈象征意义的地点」。宣讲固然敦促人踏上旅途，但旅途中必然要落脚歇息、止饥解渴。在那里，需求深挖出与他人建立关系的空间，无论是朋友或是仇家，圣人或是罪人，相处的挑战即在于此。

回到筵席的比较，耶稣以筵席为地点，表达出「我热切渴望与你们同桌共餐」。总是描写耶稣温柔一面的圣史路加，描写耶稣在这个筵席上「暴跳如雷、粗鲁无礼，表现出祂有意打破现况，再次唤醒良知，彻底抗拒一种文化、一种宗教体制」。

恩典的飨宴

此外，耶稣在这筵席上也提出了「以恩典为基础的新飨宴」。祂说：「只要把你们杯盘里面的施舍了，那么，一切对你们便都洁净了。」

这个福音事迹如此邀请众人进入「教会同道偕行皈依的地方」，那是「人的空间、文化的空间、脆弱的空间，也是坚毅望德的空间」。如果说耶稣谴责的是心口不一，那么祂也坚决反对表里不一、公开与私下的两面派、个人与团体的双重标准。修女表示，「普遍的愚昧」由此而生，它使得福音的宣讲今天难以在生活环境里扎根。

焕然一新的内在

安杰利尼修女强调，为了在人际关系中寻找传扬福音的空间，切莫「跟著媒体随波逐流」、「空洞地遵守规范」、盲从「外表」的文化。这一切无法解除青年的饥渴，只会使他们筋疲力尽。

天主的风格体现在《依撒意亚先知书》和《路加福音》的这两个宴席里，「大力催促我们走上同道偕行的旅途」，提出与世俗不同的「聚会准则」。对耶稣来说，最初的相聚地点是「焕然一新的内在」，主流文化对那空间嗤之以鼻，但那里是「同道偕行宴席的上好地点」、能秉持真理与人相遇的地方。

安杰利尼修女最后期许大家重新发现这些地方的生命力。

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