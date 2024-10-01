世界主教会议：格雷奇枢机吁请与会者需有“脱下”的态度

在世界主教会议第16届常规大会第二会期开始之前，教会会议秘书长格雷奇枢机邀请与会者放下自己事先制定的计划和方案，信靠圣母玛利亚，她是这次会议应有的聆听的典范。

（梵蒂冈新闻网）在本届世界主教会议第二会期开始前，全体与会者参加了两天的避静活动。教会会议秘书长格雷奇（Mario Grech）枢机9月30日众人聆听默想之前发表讲话，指出在这次会议中首先要祈祷，若不祈祷，在教会内的改变其实就是“组织的变化”。其次是认识到在教会的使命中有玛利亚的幅度，否则教会只是许多人所认为的一个“机构”。

站在“圣地”上

枢机表示，世界主教会议的主角是圣神，我们应有梅瑟的那种意识，他站在荆棘丛的火焰前，以敬畏之心知道自己站在“圣地”上（参阅：出三5）。梅瑟把脚上的鞋脱下，这幅“脱下”的图像也是世界主教会议与会者必须有的态度。“脱下我们的‘长袍’、计划和方案，这些在昨天可能有意义，今天则成了教会使命的包袱，使教会的信誉处于危险”。

不可分割的遗产

枢机强调，“我们必须乐于放下自己，因为聆听是一种在他人和天主面前彻底放下的行动”。虽然我们“来自不同的地方教会，都有各自的富有、各自的挑战，都在努力更新自己，寻找新方法和新语言去向今日的男女传讲耶稣”，但在这些日子里，“我们‘坐在一起’，以不可分割的遗产来保存教会的宝藏，使之供所有人分享，没有人被排除在外”。

圣母玛利亚，聆听的典范

格雷奇枢机解释说，圣母玛利亚首先是聆听和顺从天主旨意的女性，正如圣保禄六世在《敬礼圣母》宗座劝谕中所表明的那样，“玛利亚是聆听的童贞女，以信德迎接天主圣言；这正是她怀有神圣母姓的前提和道路”（17号）。

《玫瑰经》，世界主教会议的祈祷

这位教会会议秘书长希望，即将召开的世界主教会议将是“天主圣言能结出丰硕果实的沃土”。在这个敬礼圣母玛利亚的十月份，枢机邀请在会议期间勤念《玫瑰经》。所有与会者“将获赠一串玫瑰念珠，让这祈祷陪伴我们在这些日子的行程”。透过《玫瑰经》，“我们要像玛利亚那样，学习做上主的门徒”。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html