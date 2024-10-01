世界主教会议：格雷奇枢机吁请与会者需有“脱下”的态度
（梵蒂冈新闻网）在本届世界主教会议第二会期开始前，全体与会者参加了两天的避静活动。教会会议秘书长格雷奇（Mario Grech）枢机9月30日众人聆听默想之前发表讲话，指出在这次会议中首先要祈祷，若不祈祷，在教会内的改变其实就是“组织的变化”。其次是认识到在教会的使命中有玛利亚的幅度，否则教会只是许多人所认为的一个“机构”。
站在“圣地”上
枢机表示，世界主教会议的主角是圣神，我们应有梅瑟的那种意识，他站在荆棘丛的火焰前，以敬畏之心知道自己站在“圣地”上（参阅：出三5）。梅瑟把脚上的鞋脱下，这幅“脱下”的图像也是世界主教会议与会者必须有的态度。“脱下我们的‘长袍’、计划和方案，这些在昨天可能有意义，今天则成了教会使命的包袱，使教会的信誉处于危险”。
不可分割的遗产
枢机强调，“我们必须乐于放下自己，因为聆听是一种在他人和天主面前彻底放下的行动”。虽然我们“来自不同的地方教会，都有各自的富有、各自的挑战，都在努力更新自己，寻找新方法和新语言去向今日的男女传讲耶稣”，但在这些日子里，“我们‘坐在一起’，以不可分割的遗产来保存教会的宝藏，使之供所有人分享，没有人被排除在外”。
圣母玛利亚，聆听的典范
格雷奇枢机解释说，圣母玛利亚首先是聆听和顺从天主旨意的女性，正如圣保禄六世在《敬礼圣母》宗座劝谕中所表明的那样，“玛利亚是聆听的童贞女，以信德迎接天主圣言；这正是她怀有神圣母姓的前提和道路”（17号）。
《玫瑰经》，世界主教会议的祈祷
这位教会会议秘书长希望，即将召开的世界主教会议将是“天主圣言能结出丰硕果实的沃土”。在这个敬礼圣母玛利亚的十月份，枢机邀请在会议期间勤念《玫瑰经》。所有与会者“将获赠一串玫瑰念珠，让这祈祷陪伴我们在这些日子的行程”。透过《玫瑰经》，“我们要像玛利亚那样，学习做上主的门徒”。
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