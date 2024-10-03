世界主教会议首场全体大会：聆听树立可信的见证

教会会议秘书长格雷奇枢机在世界主教会议首场全体大会上指出，世界各地的男女齐聚一堂听从圣神、彼此聆听，为世界是个反对的记号。世界主教会议总发言人霍勒利希枢机表示，本届会议第一和第二会期有所不同，前者提出疑问，后者采取行动，以清楚辨认出可行的途径。

（梵蒂冈新闻网）教会会议秘书长格雷奇（Mario Grech）枢机10月2日下午在世界主教会议首场全体大会上发表开幕致词，首先欢迎368位全体成员时隔一年后从世界各地回到梵蒂冈保禄六世大厅的圆桌前。接著，格雷奇枢机将目光放在国际时事上。

冲突的紧张局势加剧

与教宗同桌的格雷奇枢机说：「就在我们举行这大会的时候，世界许多地方正在打仗！我们处于冲突扩大的边缘。」在《罗马人民救援之母》这幅圣母画前，枢机问道：「要经过多少代人，交战的民族才能重新『一起坐下来』交谈，携手共建和平的未来？」

和平之恩

来自战争地区或国家的世界主教会议与会者在保禄六世大厅内以弟兄姊妹相待。格雷奇枢机说：「通过他们的声音，我们可以听见那些轰炸下受苦的人的喊叫和哭声，尤其是孩童的，他们沉浸在这仇恨的氛围中。作为信徒，我们蒙召为万民盼望并祈求和平的宝贵恩典。」

可信的见证

除了不停为和平祈祷以外，也要做出「可信的见证」。世界主教会议本身就是「可信的见证」：因为「世界各地的男女齐聚一堂，听从圣神、彼此聆听，这为世界是个反对的记号」。「同道偕行的教会是给当今社会提出的一项建议」。

聆听，而非改变结构

接著，格雷奇枢机谈论了大会的使命：「很多人以为，世界主教会议的目的是要改变教会的结构，或者加以改革。」这是教会上上下下弥漫的一种「焦虑感」，但每个人对「革新及其优先事项」的想法不尽相同。

格雷奇枢机重申，关键在于聆听的幅度，它是同道偕行进程所有阶段的核心：从地方教会内的咨询到主教团内的咨询，从大洲会议到2023年与教宗一起举行的第一会期。「上述的阶段看似构成一个线性的进程，天主子民表面上只出现在起点，让人误以为决策进程却把持在少数人的手中」。但事实并非如此。

循环的进程

实际上，「普遍的共识源自于聆听所有的人」。在每个阶段，「我们都把聆听的成果反馈给地方教会」。因此，这是一个循环的进程，而且它的结论不是「一份理论声明、最后文件，而是教会的具体生活」。

来自世界各地的贡献

格雷奇枢机在致词的结尾解释道，世界各地主教团准备了108份全国综合报告呈交给教会会议秘书处。此外，天主教东方礼教会也提交了9份回函，男修会总会长联合会（USG）和国际女修会总会长联合会（UISG）则代表奉献生活者递交报告。「这丰富的材料，加上个人和团体自愿寄来的观察报告，构成了我们现在手中《工作文件》的顶梁柱」。

第二会期不是重复第一会期

世界主教会议总发言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机在长篇开幕致词中，先是祝愿在场每个人都能感到「被接纳」。随后，他谈论了今年7月9日发布的文件的细节，以及第二会期的目标。他澄清道，第二会期「绝非重复，更不是纯粹延续第一会期」。2023年大会的目标是互相认识，「更好地了解别人的教会背景」；而在这第二会期，世界主教会议成员蒙召「清楚辨认出可行的成长途径，并邀请各地教会踏上旅途」。

《工作文件》有如蒸馏酒

霍勒利希枢机形容第二会期的《工作文件》有如「蒸馏酒」，那是教会过去三年经验的精华。这份文件不同于上一份文件，因为「我们的任务不一样」：前一份文件囊括了大约300个提问，而在这第二份《工作文件》中，一次只提出大概10个问题，因为现在不再是提问题的时候，而是要采取行动，往「同一个方向前行」。枢机也表明，《工作文件》「不是最后文件的草稿，却网罗了进程的果实，由我们负责分辨」。

与研究小组对话及工作

此外，霍勒利希枢机也阐述了工作方法，以及本次会期与上次会期的差异所在，第一个便是与教宗今年2月成立的研究小组的对话。枢机强调，「我们旅途的伙伴是我们的对话者」。

在首场大会结束前，研究小组各派一名代表汇报了该小组接下来几天和几个月的工作计划，提出省思和主题。此后，世界主教会议成员与研究小组成员将会持续对话。霍勒利希枢机说：「秉持同道偕行的风格，在总发言人报告时间，我就不是唯一一个说话的人了。」

然后，这位总发言人列举了研究小组探讨的议题：大公合一的旅途；天主教东方礼教会与拉丁礼教会的关系；穷人的呐喊；主教的服务；司铎、执事，以及与天主子民的关系；同道偕行的培育；数字领域；地方教会之间的关系；世界主教会议机构的功能；罗马主教在合一上的服务；信理、牧灵和「有争议的」伦理问题；以及教会内的职务，以及神恩与职务的关系。

女性

关于这最后一点，圣座教义部长费尔南德斯（Victor Manuel Fernández）枢机表明，其中也要探讨女性在教会内的地位、与领导团体有关的决策进程，以及女性执事职，并且考虑到「教宗的公开立场」。「众所周知，他不认为这问题已经成熟」。

这「仍有机会继续深入讨论，但是在圣父教宗的心里，在急于谈论可能授予某些妇女执事职之前，还有其它仍要探讨、有待解决的主题」。枢机提醒一个风险：「执事职成为少数妇女的慰藉，而在教会内参与决策的决定最后却被忽略。」

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