世界主教会议简报（七）：同道偕行与大公运动是同一条路

10月10日的会议简报聚焦于基督徒合一的主题。出席会议的嘉宾包括圣座促进基督信徒合一部部长科赫（Kurt Koch）枢机、东正教都主教格查（Job Getcha）、圣公会主教华纳（Warner）和门诺会的安娜·格雷伯（Anne Cathy Graber）牧师。隔天11日将在圣伯多禄广场与泰泽团体举行大公祈祷守夜礼。

（梵蒂冈新闻网）世界主教会议特别发言人科斯塔（Giacomo Costa）神父依照教会会议秘书处的指引，于10月10日上午向与会成员传达了有关“创造力”和“溢出”的鼓励。在当天的新闻简报会上，圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）公布了这一消息，同时发言的还有该委员会秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士。

各小组作单元结论报告

会议的上午时段有342位成员参与，仅限于各小组内部讨论，不设自由发言。会议结束时，各小组提交了第二单元的结论报告。此外，鲁菲尼指出，会议伊始还提供了一些方法学的指导，特别是关于“创造力”和“溢出”的鼓励。鲁菲尼解释道，“溢出”这个词曾被教宗方济各用在宗座劝谕《亲爱的亚马逊》（Querida Amazonia）中。这个“溢出”“根植于深刻的急切感和活泼的渴望”。

下午的会议继续进行《工作文件》第三单元“行程”的分享和分辨工作。

互相交流恩典

新闻简报会随后让各位嘉宾发言，讨论的主题集中在大公运动上。大公运动和同道偕行紧密相连，构成不可分割的整体。正如圣座促进基督徒合一部部长科赫（Kurt Koch）枢机所总结的那样：“同道偕行的道路是大公运动的道路，而大公运动的道路也必然需要同道偕行。”他指出，大公运动的精神是本次同道偕行会议中最重要的方面之一，在同道偕行和大公运动的过程中，“交流恩典至关重要，在交流恩典的过程中，我们相互学习；我们深信没有一个教会富裕到不需要其他教会的贡献，也没有一个教会贫瘠到不能提供任何东西。”

对话不是“妥协”，而是基督徒合一的基础

世界主教会议兄弟代表之一的东正教都主教格查（Job Getcha）用法语发言，他是天主教会与东正教会神学对话国际混合委员会的共同主席。都主教表示，在诸如首席权、同道偕行、教会职务和教会会议等问题上，东正教与天主教之间的双边对话已经持续了20年，并取得富有成效的进展。这不仅有助于拉近双方的距离、促进和解，同时也对各自教会的内部生活产生积极影响。

格查都主教强调，教会之间不仅仅是在寻求某种“妥协”，而是为基督徒合一的共同生活奠定基础。

一个受保护的空间，让彼此敞开心扉

英国圣公会奇彻斯特教区主教、英格兰-威尔士圣公宗与罗马公教委员会的共同主席马丁·华纳（Martin Warner），著重谈到了关系的经验，这是圣公宗与天主教在主教会议方面的主要区别。他表示，自从时任圣公会首席主教拉姆齐（Michael Ramsey）从保禄六世手中接过主教权戒后，“我们能够相互注视，认识到差异，同时也认识到交流恩典在各自经验中成长的重要性。”

与圣公会的主教会议不同，天主教的主教会议以祈祷和静默为特征，并且“不是立法性质的”。在华纳主教看来，这保证了“一个受保护的空间，我们可以在圣神的对话中彼此敞开心扉，创造性地、勇敢地迎接本世纪的挑战”。

每个声音都重要

最后发言的是安娜·格雷伯（Anne Cathy Graber）牧师，她是门诺会世界大会的牧师兼大公关系秘书。这是她第一次出席天主教的世界主教会议，她坦言自己对受邀感到“惊讶”，因为她所属的教会“鲜为人知”，起源于16世纪的宗教改革，以信徒洗礼和积极的非暴力为特点。格雷伯牧师反思道：“天主教会并不需要我们这个微小群体的声音，但正是这一点充分体现了同道偕行的精神，表明每一个声音都有份量、每一个声音都很重要。”

对于格雷伯牧师来说：“基督徒的合一不仅仅是未来的承诺，它就在此时此地，我们已经可以看到。我们不仅是近邻，更是同属基督的奥体，如圣保禄所言，我们是彼此的肢体。”尽管作为兄弟代表没有投票权，但“我们的声音和出席与其他所有人一样受到欢迎。洗礼的平等尊严在这里显而易现。没有一个强大的教会居高临下地支配，我们都是一起行走和寻求的子民”。

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