世界主教会议简报（六）：平信徒和女性的角色、基督信仰入门

在10月9日的简报会上，鲁菲尼讲述了一位母亲的发言。他还告知，在大会上宣读了圣座教义部部长的一份通告。此外，大会上也谈到女性与聆听的职务。

（梵蒂冈新闻网）一位母亲的见证在关于同道偕行的世界主教会议与会者当中引起了热烈的掌声。这位母亲说，没有足够地谈论对儿童进行基督信仰入门教育，这令她很担心。此外，女性仍是会议的主角，有人提出，在战争的背景下让她们更多地投入外交角色。

圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）在10月9日的简报会上介绍了10月8日下午和9日上午，第5次和第6次大会发言的情况。同一委员会的秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士也报告了会议情况，她说9日上午343人出席了会议，教宗方济各则在圣伯多禄广场主持公开接见活动。

平信徒在教会内的角色不可或缺

他们指出，大会发言“集中在教会分辨的主题上，即分辨的主题和准则、不同层次的责任、圣职人员的角色”。关于这个主题是自由发言，8日下午35人发言，9日上午21人发言。平信徒的角色、他们与主教和司铎的合作，以及他们参与决策过程，这些是不同的公开发言中出现的最多主题之一。皮雷斯说明，“所强调的是，鼓励司铎与男女平信徒合作的重要性，需要让他们更多地参与领导角色”。

尤其谈到，“平信徒的临在是不可或缺的，他们为教会的益处提供合作”受到了认可。此外，还有人建议，对司铎和主教职的候选人是否适合，可咨询天主子民的意见。“主教做决定，但在一个众议精神的教会内，天主子民必须感到在选择上的责任“，也应晓得”候选人必须具备的人性和灵性条件“。

女性与聆听的职务

信息委员会秘书继续说，大会发言中提出的另一项建议，是关于“深入反思平信徒在堂区牧灵工作上的角色，这很重要，因为许多司铎没有做本堂神父的圣召，而许多度安详的婚姻及家庭生活的平信徒能在团体中发挥作用”。

关于女性，皮雷斯说，有人建议“避免在辅祭中出现任何形式的性别歧视，应更多地认同”她们“在决策过程中的贡献”，并“考虑将聆听视为主要由女性担任的职务，与堂区神父、执事、要理教员的职务互补”。在大会发言中，有人说，“女性懂得如何聆听，以不同的方式聆听，她们可将聆听作为服务，这与听告解完全不同”。

把青年牧灵工作交给青年

鲁菲尼强调，世界主教会议与会者们指出，“需要透过数字牧灵与新世代连接”。有人提议，将青年牧灵工作托付于青年：这就是“青年对青年，而非成年人充当青年”。发言中也提到，“来自非基督信仰家庭的修生，或者为了荣誉而被迫走司铎之路的人，以及有些人必须处理自己的同性恋所能带来的问题和困难”。

一位母亲：鼓励父母亲的共同责任

鲁菲尼提到一位母亲的见证，她询问“关于父母、祖父母、信仰上的代父代母们在聆听儿童及进行分辨方面对同道偕行能作出的贡献，大会有何看法？她说：“需要陪伴子女的成长，这样他们长大后才会走向基督”。因此，她要求《最后文件》应“鼓励父母亲共同负责的角色“。

建立堂区经济委员会

鲁菲尼继续表示，大会上“谈到司铎，尤其是他们的孤独，这也是由于他们的工作负荷过重“。许多司铎管理不同的团体，他们有强大的行政负担。世界主教会议该当帮助他们重新感受到自己的圣召，因此有人提出，“每个堂区设立经济委员会和尽量让多个堂区参与的机构，好能帮助堂区神父的服务”。

应想到参加比赛，而非专注于训练

在大会发言中，中国的杨若瑟主教“邀请地方教会之间，以及在教会内进行对话”，他并称赞2018年圣座与中国的协议带来的益处。此外，也有人在发言中建议大会更注重现实，在《最后文件》的起草上也应如此。鲁菲尼总结道，有人以足球作比喻说，好像教会不是在参加比赛，而是专注于训练。

关于女性在教会内的研究小组

鲁菲尼最后告诉在场记者们，教会会议秘书长格雷奇（Mario Grech）枢机宣读了圣座教义部部长费尔南德斯（Víctor Manuel Fernández）枢机的一份通告，其中表示“关于特定职务的一些神学和法典问题，尤其是女性参与教会生活和领导层的问题，在世界主教会议提出之前就已托付给教义部。因此，鉴于相关文件的公布，这项工作必须按照该部会规定的程序作出各自的调整”。

三位受邀者发言

梵蒂冈新闻室邀请的三位来宾在简报会上发言，他们代表3个大州，即非洲、美洲和欧洲。谈到的话题包括：终身执事在教会内的角色和他们在世界主教会议中的参与、基督信仰入门和青少年远离团体，以及同道偕行的精神使教会和社会中的人际关系得到“净化”，还有莫桑比克教会的求助。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html