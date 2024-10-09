世界主教会议简报（五）：三位与会准枢机与记者交谈

三位准枢机10月8日出席了世界主教会议新闻简报会，谈论大会的最新进展，以及获选为枢机的心情。

（梵蒂冈新闻网）科特迪瓦阿比让总教区贝斯（Ignace Bessi Dogbo）总主教、日本东京总教区菊地功（Tarcisio Isao Kikuchi）总主教，以及巴西阿雷格里港总教区斯彭格勒（Jaime Spengler）总主教出席了10月8日在圣座新闻室举行的世界主教会议新闻简报会。他们不仅是大会与会神长，也在教宗方济各10月6日主日宣布的21位新枢机的行列中。因此，这三位准枢机与记者们谈论了大会的最新进展，以及获选为枢机的心情。

基督徒入门阶段的重要性

圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）首先宣布，圣座平信徒、家庭和生命部于前一天7日任命了国际青年顾问团（IYAB）的20名新成员，该机构是在2018年世界主教会议后创立的。

接著，鲁菲尼指出，8日上午在保禄六世大厅出席大会的与会者共有350人。他们选出了最后文件编纂小组的7名成员。该小组秘书巴托基奥（Riccardo Battocchio）蒙席在投票前阐明，小组的任务并非实际编写最后文件，而是监督工作进展。

鲁菲尼向记者们表示，投票后，各语言组做了汇报，这是「本届大会的新意」。「报告人强调了基督徒入门阶段的重要性，并要藉著关系来增进教会的同道偕行精神」。此外，还有「神恩与职务之间的关系」、应当避免的「圣职人员自恋倾向」，以及奉献生活的重要角色、聆听和分辨。

执事职、爱德与使命

信息委员会秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士接著表示，18位与会者就基督徒入门阶段的主题自由地表达见解。多位与会者表示，需要以关系、以关系的皈依为中心，如同语言组报告人在汇报时说的那样。特别的是，「有些人指出需要医治因教会丑闻而受伤的关系，并强调了信任在加强同道偕行旅途方面的重要性」。

「有人建议深化执事职，以更新教会，其他人则坚持天主子民的教会学意义，以及爱德与使命的重要性」。会上强调，「对穷人的爱源自于圣体圣事：要如同福音所教导的那样行爱德，尤其是对被边缘化的人、不受欢迎的人，以及有时连在教会内也觉得被排斥的人」。

陪伴新洗者

与会者们观察到，「在世俗化的世界里，基督徒的入门阶段变得愈加关键」。「为了做福音的见证人，必须拥有先知性，而且要从小展开信仰陶成的进程」。

信仰陶成需要整个团体参与其中。「没有团体，就不会存在基督徒的入门阶段」。因此，「有人要求更努力陪伴新领洗者」。

调整教会的生活风格

准枢机贝斯总主教在简报会上谈论了保禄六世大厅内此刻的互相聆听和关系。他说：「我们意识到，我们并非此时正在给教会带来实质的改变，而是处于一段进程中，将会促成教会日后生活风格的调整。」聆听的能力始于互相承认。这「让每一个人都能在教会共融的生活中享有一席之地」。

同道偕行旅途的共同基础

准枢机菊地功总主教尤其分享了日本的经验。他说：「在世界主教会议两次会期之间，我们在我的国家奠定了真正的同道偕行精神的基础。」该国召开了全国大会，15个教区全部踊跃参与，逐渐增进在圣神内的交谈，如同在世界主教会议期间所做的一样。东京总主教表示，共同的目标是要「寻找、找出并建设同道偕行旅途的共同基础」。

获选枢机的心情

在提问下，准枢机斯彭格勒总主教提到获选为枢机的惊喜之情。他解释说：「当时，我正在阅读马丁尼（Carlo Maria Martini）枢机一本很美的书的结尾，题名为《跟随基督》，我的手机就传来铃响并震动。我看到非常多封恭喜及祝贺的信息，却不知道原因。然后，很多发信息给我的朋友提醒我看教宗的三钟经祈祷活动，因为里面提到了我，到那时候我才明白。」

「我当然欢喜无比，深知当枢机的意义是要服务教宗和教会。在世界历史、人类历史和教会团体历史上这个如此微妙的时刻，我很感谢圣父教宗给了我合作的机会。」

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