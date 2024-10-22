世界主教会议简报（十四）：介绍最后文件草稿

10月21日举行的世界主教会议新闻简报会宣布，霍勒利希枢机已向世界主教会议大会介绍了最后文件的草稿。

（梵蒂冈新闻网）世界主教会议最后文件的草稿已于10月21日分发给所有与会者。圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）在当天举行的例行新闻简报会上表示：「我们进入了关键阶段。」

祈祷时刻与同道偕行活动

前一天20日，教宗方济各在圣伯多禄广场主持弥撒，册封14位新圣人。鲁菲尼指出，世界主教会议成员对此感到欣喜。这个意义重大的封圣大典在同道偕行旅途中举行，而且恰逢世界传教节。

再者，20日下午，数字领域的传教员举行了线上聚会。这是教会「聆听」举措的一部分，《工作文件》强调了这点。

25日周五下午5点，「体育运动的同道偕行」活动将在罗马圣加理多大楼举行，主办方是梵蒂冈运动员协会和圣座文化教育部。世界主教会议的多位与会者已经报名参加这个以和平及彼此服务为主题的活动，与运动员进行对话。后者包括难民、残奥会和奥运会的运动员。

介绍最后文件草稿

信息委员会秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士简述了周一的各项活动，指出「我们现在到了以同道偕行为主题的世界主教会议的最后一周」。

这一天在圣伯多禄大殿的弥撒中展开。格雷奇（Mario Grech）枢机在讲道中强调，应当把世界主教会议看作是一个新的开始，目的是向所有的人传扬天主圣言。

随后，351名成员参加了全体大会。与会者们先是聆听了拉德克利夫（Timothy Radcliffe）神父有关自由和责任的默想，然后听取霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机对最后文件草稿的介绍。

皮雷斯女士表明，最后文件草稿只是「暂时性的文稿」。需要严加保密的原因不是缺乏透明度，而是要维持良好的讨论气氛。

每个与会者都收到了一份草稿，那是合作的成果。皮雷斯女士指出，草稿「不只是大会讨论的产物，更得益于丰富的进程，吸纳了过去几年同道偕行旅途各阶段的一切工作」。

此外，「特别发言人和专家辛勤工作，仔细聆听发言，审视小组报告」。神学家则「对文件和论坛」贡献良多。

下午分小组讨论

当天下午，与会者要在小组中「进行真正的恩典交流」，如同格雷奇枢机所敦促的，「分享挑战和梦想，以及在阅读文稿时浮现的内心变化和新动力」。皮雷斯女士说：「这是体会避静经验的新方法，或许大家对此不太熟悉。」

因此，与会者21日周一要致力于祈祷、默想，并针对最后文件进行分享。此外，皮雷斯女士也透露，当天上午会议结束时，与会者们为前一天遇害身亡的耶稣会士佩雷斯（Marcelo Pérez）神父祈祷。这名司铎遭遇不测前，刚在他的堂区做完弥撒。

祖皮枢机：对话是教会本身的基础

紧接著，意大利主教团主席祖皮（Matteo Zuppi）枢机、世界主教会议灵修顾问德拉克利夫（Timothy Peter Joseph Radcliffe）神父、教会会议副秘书长贝卡尔（Nathalie Becquart）修女，以及希腊天主教拜占庭礼宗座代牧宁（Manuel Nin Güell）主教，先后在新闻简报会上发言。

祖皮枢机省思了贯穿世界主教会议的对话经验，称之为「教会本身的基础，而非工具」。他指出，与会者同桌交谈，以及进程中的彼此相遇，始终具有灵性幅度。

拉德克利夫神父：最后文件要蕴含天国的景象

在新闻简报会上，拉德克利夫神父省思了教会正在进行的更新之旅，并表示最后文件将予以体现。这位准枢机强调，文件不应该是作决策的地方，或者吸眼球的声明。

面对社会的瓦解、战争，以及世界正在经历的艰难时期，教会的特殊使命是要做基督的记号、和平的记号，始终与基督共融。

通过本届世界主教会议，构想教会的新方法正在浮现，最后文件要呈现出天国的景象，如同耶稣运用比喻宣讲天国那样。

贝卡尔修女：同道偕行与大公运动

关于其他基督教会代表们之间的友爱气氛，教会会议副秘书长贝卡尔修女分享了她的见解。

修女是世界主教会议大公运动委员会的一员。她表示，世界主教会议为我们提供了教会的新愿景。修女也提到教宗坐在与会者们之间聆听的场景，以及众基督教会与会者们同声祈祷、纪念圣伯多禄殉道的画面。

这开启了大公关系与基督徒合一的新阶段，因为世界主教会议提出了对于教宗行使首席权、主教们集体领导和全体天主子民的新的理解方式。

在希腊的天主教东方礼信徒

希腊天主教拜占庭礼宗座代牧宁主教表示，世界主教会议提供了更深入认识的机会。

该宗座代牧区约在一百年前成立，由许多希腊难民所组成，他们是在希腊－土耳其战争后逃来雅典的。这个宗座代牧区有两个堂区、七名司铎和三个团体，后者分别是希腊天主教徒、乌克兰天主教徒，以及加色丁天主教徒。宗座代牧区的明爱会机构也与东正教徒和穆斯林合作，另外代牧区还有一个关怀自闭症人士的基金会。

宁主教指出，在希腊的宗座代牧区是天主教传统内的东方礼教会，不是每个人都注意到它。世界主教会议让人有机会了解天主教东方礼教会的角色，它们与东正教的姐妹教会有同样的礼仪、神学、灵修和教会纪律。

教义部长的澄清

2024年10月21日，圣座教义部部长费尔南德斯（Fernández）枢机在世界主教会议全体大会上强调，教宗觉得关于女性领执事职的议题，现在还不是应对的时候。然而，女性在教会内的角色是新闻简报会尾声的焦点。

拉德克利夫神父敦促人们不要只关注祝圣这件事，也要考虑到妇女在历史上享有的崇高地位，例如教会圣师。假如我们把每件事都缩减为祝圣的幅度，我们恐怕会陷入极度教权主义的心态。

贝卡尔修女强调，女性在教会内已经承担起高层职务，像是天主教大学校长、明爱会等机构的领导人，或者主教团旗下单位的主管。修女阐明，促进女性领导力的方法有很多，不少主教现在任命妇女为教区总代表，赋予她们管理的角色。

贝卡尔修女也指出，社会和文化阻碍依然存在，因为教会是社会的一份子。比方说，她与圣公会的主教们谈话时发现，尽管妇女在该教会可以被按立，但男人的贡献显然往往被视为比女人的付出更有份量。

因此，务必进行真正的思想皈依，而这需要时间。贝卡尔修女指出，我们根深蒂固的观念不仅仅来自于教会，也源自我们生活在其中的社会。

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