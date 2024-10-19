世界主教会议简报（十三）：教会需要健康的下放权力

世界主教会议10月18日的例行新闻简报会提到，大会讨论了「恩典的交流」，以及地方教会与普世教会在职能上的分工。

（梵蒂冈新闻网）教会如果在稳固准则的启发下把权力下放，这样就是「健康的」权力下放：如此一来，普世教会就能有效运作、取得和谐。世界主教会议10月18日的新闻简报会提及大会讨论的这一重点。此外，与会者也讨论了「恩典的交流」，地方教会与普世教会在职能上的分工，「辅助原则」，以及重视东方礼教会的合一。

重新定义版图的概念

前一天10月17日，332名成员出席大会，讨论《工作文件》的第三部分，即「场所」的主题。圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼表示，在此背景下，多名与会者在发言中强调了「地方教会的重要性」，指出「每个地方教会的独特性」并不构成威胁，反倒是「特别的恩典」。

举例来说，天主教东方礼教会的传统应当受到保护。因此，在东方礼教会临在的许多地方，不仅需要「确保其实际存活」，更要「保障天主教东方礼教会在故乡和侨居地都蓬勃发展」。

有些与会者认为，「在我们的历史上，曾经没有正确对待合一问题」；有时拉丁礼教会的行为举止「对东方礼教会并不公平，将其神学看作是次要的」。然而，当天在大会讨论的过程中重申，挑战之一是要「重新定义版图的概念」，它不再只是具体的地方，「有些东方礼教会信徒在以拉丁礼为主的地方生活」。

罗马圣座与地方教会分权

谈到在同一天庆祝复活节的愿景，「姐妹教会」深有同感。鲁菲尼表示，会上提到以何种方法达成共识，以便明年就能予以实现；但大会也「请求永远在同一天」庆祝复活节。此提议广受欢迎。

此外，罗马圣座与地方教会的分权是这几天会议多次省思的主题。世界主教会议信息委员会秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士解释道，会上分析了一些准则来「定义健康的权力下放」。

与会者也关注「基层小团体，视之为同道偕行教会的绝佳场所」。对它们来说，数字领域极其重要，因为数字领域会有助于基层小团体不论是在具体地方还是在虚拟世界里都团结在一起。而且数字领域也能洋溢著祈祷的馨香，这「为分辨善恶」是不可或缺的。大会也指出，我们每个人都能成为数字领域的传教使徒。

与平信徒结伴同行

皮雷斯女士表示，多名与会人士在发言中吁请「不要害怕同道偕行，因为同道偕行并不会削弱不同神恩和职务，更不会减少地方特色」。说到这点，会上提出要更深入探讨堂区的主题。就现况来说，「繁重的行政事务扼杀传教动力和热忱，因此需要有创意的见解」。

教会尤其要聆听「受苦者的呼声，因为地方教会的同道偕行精神」也体现在「苦难的现实处境中」。为了在世俗化的社会打一场信仰的好仗，如同圣保禄宗徒所说的那样，应该与平信徒结伴同行。对此，「教会健康的权力下放能促进天主子民共同负责的幅度」，而且这始终是在合一内，忠于教会训导，与伯多禄继承人共融，尊重地方教会，秉持辅助原则和同道偕行的精神。

接纳妇女和青年

提到女性领执事职的话题，有些与会者在发言中表明，「教会不该是『男人的事』」；以及「尽管妇女要求参与决策进程，这还不够」。

在青年方面：假如青年说自己寻求精神境界，却不是虔诚的信徒，那么这应该促使牧者也临在于数字世界，因为年轻人住在数字世界里。

在新闻简报会上，鲁菲尼通知，当天下午除了工作小组的会议外，法典专家委员会，以及非洲和马达加斯加主教团协会负责就一夫多妻问题进行神学－牧灵分辨的委员会，也将召开一场会议。

在文件草稿的讨论方面，下周是关键阶段：因此，正如格雷奇（Mario Grech）枢机所言，下周应当在浓厚的避静和祈祷气氛中度过。「正因如此」，鲁菲尼说，下周一21日将在祈求圣神的弥撒中展开，这台感恩祭于上午8点半在圣伯多禄大殿宗座祭台举行。

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