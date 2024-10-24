世界主教会议简报（十六）：“已进入冲刺阶段”

圣座新闻室照例通报了本届世界主教会议最后几天的工作情况。新闻简报中公布了关于《最后文件》草案的逾千条“修订意见”。圣座主教部部长普雷沃斯特（Robert Francis Prevost）枢机在发言中重点谈到了主教的角色：当“谈及他们的权威时，基本上是在谈论服务”。

（梵蒂冈新闻网）世界主教会议“已进入冲刺阶段”。世界主教会议信息委员会秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士10月23日星期三在圣座新闻室的简报会中如此表示。世界主教会议的工作现已进入尾声，预计将在10月26日星期六对《最后文件》进行宣读和批准。皮雷斯还指出，“截至今天中午12:30，已就文本草案提交了一千多条意见”。因此，这一阶段的修订意见提交工作“已经结束”。

个人和集体的“修订意见”

皮雷斯女士解释道：“昨天下午和今天上午的工作在小组讨论中继续进行，主要针对《最后文件》草案提出修订意见。”据她所述，这些修订意见包括集体修订意见，由每个讨论小组的成员通过50+1的多数达成共识后提交。她还补充道：“每个人也有机会向秘书处提交个人修订意见。”据皮雷斯介绍，向教会会议秘书处提交的超过一千条修订意见中，有951条是集体意见，另外约有一百条是个人意见。

向青年们的视频讯息及常务委员会的换届

在简报会上，还展示了教宗的一段视频短片，据皮雷斯介绍，这段视频是由几位参与世界主教会议的青年制作的。圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）宣布：“今天下午将进行关于常务委员会换届的投票。常务委员会是由教宗主持的教会会议秘书处的常设机构，每项重要决定通常都要经过这个机构，尤其负责筹备下一届世界主教会议。”

因此，“明天和后天，也就是周四和周五的工作将集中在修订意见的整合以及由相关人员起草《最后文件》。所有成员将在周六早上和下午聚集，参加最后两场全体大会。周六上午将宣读《最后文件》，下午进行文件的批准和致词。”

教宗的礼物

简报会主持人、圣座新闻室副主任穆拉伊（Cristiane Murray）女士在最后提到，教宗赠送给所有世界主教会议参与者一本关于圣奥斯定及其对天主子民中主教职务理解的书籍，作者是路易斯·米格尔·卡斯蒂略·瓜尔达（Luis Miguel Castillo Gualda）神父。书中的主题在本届世界主教会议过程中多次被提及。

众议精神与首席权

按照惯例，简报会上留出了时间让记者提问。在被问及众议精神与首席原则之间可能存在的冲突时，圣座主教部部长普雷沃斯特枢机重申：“众议精神并不意味著我们变成一个在教会内行使权力的民主大会；首席权属于伯多禄及其继承人教宗，这使教会能够以非常具体的方式继续共融。”普雷沃斯特枢机还讲述了在世界主教会议上听到的轶事：一些“来到罗马拜见教宗的佛教僧侣承认，他们有点嫉妒，因为在世界上的其他地方，没有像这样明确表达出合一原则的全球性团体”。当然，枢机也补充说，“我们必须小心：教宗对整个教会拥有权威，但他已明确表示他的牧职是为他人服务的。教宗认为，在教会中履行服务的方法，如果采取众议精神，就能使那些带领他人的人清楚地理解如何行使这一权威。因此，尽管众议精神具有巨大影响，但它并未削弱首席权。”

圣座大使

关于主教的选拔机制，普雷沃斯特枢机阐明了圣座大使的关键角色，表示他“考察当地情况，确定最合适的候选人”。除了有羊的味道之外，另一个“重要但非唯一”的标准是领导力，因为“一个团体中可能有好神父，但如果没有领导者，他们就会原地打转”。候选人必须“愿意活出福音，成为教会使命的一部分：信德、祈祷生活、与所有善心人士共融的精神，这些都是基本的标准”。

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