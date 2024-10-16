世界主教会议简报（十）：对残障人士的包容、女性角色及巴西气候紧急情况

在圣座新闻室举行的新闻简报会上，讨论了多个议题，包括“教会必须在具体的环境中具体行动”、《工作文件》第三单元讨论的场所含意，以及巴西教会中的女性。

（梵蒂冈新闻网）世界主教会议15日上午的工作在保禄六世大厅拉开帷幕。当天的开场以悼念巴西诗人何塞·卡洛斯·德索萨（José Carlos de Sousa）开始。这位生活在圣伯多禄广场柱廊下的贫困诗人，于今年八月去世，当天早晨为他举行了葬礼。圣座传播部部长兼世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）在圣座新闻室的简报会上宣布了这一消息。

此外，鲁菲尼还通报，无论是昨天下午还是今天上午，会议厅内共有347位与会者，继续参与各个小组的讨论。出席新闻简报会的有使徒加尔默罗会总会长尼玛拉·亚历克斯（Nirmala Alex Maria Nazareth）修女、巴西玛瑙斯总主教方济各会会士斯坦纳（Leonardo Ulrich Steiner）枢机，以及都灵总主教兼苏萨教区主教雷波莱（Roberto Repole）准枢机。

关系场所作为相遇空间

世界主教会议信息委员会秘书皮雷斯（Sheila Pires）女士指出，当天早上，安杰利尼（Maria Ignazia Angelini）修女主持了祈祷和默想，世界主教会议总发言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机也发表了讲话。关于这位本笃会修女的默想，皮雷斯特别强调了几个要点。首先是“教会的根源”，即“教会必须在具体的环境中具体行动”。接著是“福音的活力”，其中“关系场所代表了人类相遇的空间，在这些空间内我们可以活出和宣讲福音”。

动态视角

皮雷斯继续说道，“霍勒利希枢机在他的报告中强调了《工作文件》第三单元的重要性，这部分内容专门讨论场所。”鲁菲尼补充说，这是一个关于传教场所的具体讨论，聚焦于城市和特大城市，具有动态视角，其中也包括移民问题。此外，还有关于“一起行走的领域”、“构建教会合一纽带”以及“罗马主教为合一服务”的反思。

亚马逊气候危机

接下来是记者提问环节，问题主要集中在环境问题、与关于亚马逊的主教会议的关系、教会内女性的角色，以及对残障人士包容等问题。在谈到气候紧急状况时，玛瑙斯总主教斯坦纳枢机讲述了亚马逊地区目前因缺乏降雨所面临的严峻形势：“主要河流已无法通航，没有河流运输通道，许多团体无法抵达。”掠夺性捕鱼和汞造成的水污染使环境更加脆弱，给需要保护的脆弱生态系统带来了负担。

女性在巴西教会的工作

关于女性在教会中“至关重要”的角色，斯坦纳枢机强调，在他所来自的巴西地区——一个已经超过100年没有司铎的地方——“这些团体自我组织起来，并继续祈祷，女性在这个过程中发挥了关键作用”。许多女性“被委任负责团体事务，承担送圣体和宣讲圣言的职务，活跃于明爱会、监狱牧灵工作，以及街头流浪者中间”。女性的贡献不可忽视，“她们代表了我们的教会，没有她们就不是教会的样貌”。

对于备受讨论的女性执事问题，斯坦纳枢机表示：“我们许多女性实际上已经在履行执事的职责，尽管她们没有正式的头衔，但在我们眼中，她们确实是在行使这些职务，这非常令人敬佩。为什么不恢复女性的执事圣秩呢？我们已经有了一个这样的教会，女性执事完全可以和男性执事并行。我不认为这是一个性别问题，可能是一个圣召问题。”

在回应一位记者关于残障人士包容的问题时，圣座传播部部长鲁菲尼强调：“至少在我所在的小组中，这个问题正在讨论，接下来几天我们将看是否会在全体会议上提到。无疑，这是所有人关心的话题，我们可以做得更多。但是，当我们谈论弱小者、边缘群体时，其中也包括残障人士”。

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