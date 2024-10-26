圣座关怀黎巴嫩的苦难
（梵蒂冈新闻网）圣座国务院与各国及国际组织关系部门副秘书长瓦霍夫斯基（Mirosław Stanisław Wachowski）蒙席10月24日在法国巴黎出席了“支持黎巴嫩民众和主权国际会议”，并在会上阐明了圣座的立场，即国际社会必须应对所面临的挑战，以保护这片“各宗教和基督信仰教会团体共存的友爱绿洲”，使黎巴嫩成为中东地区“和平与稳定的灯塔”。
立即停火
瓦霍夫斯基蒙席指出，圣座分担“黎巴嫩人民的痛苦”，这些痛苦也波及著“中东地区的其他人”。教宗方济各呼吁“所有战线立即停火”。蒙席在讲话中也重申了教宗的呼吁，他还提到有必要“维护和促进”黎巴嫩特有的“珍贵”多元性。
维护领土完整
圣座认为，在黎巴嫩国情和中东局势下，基督徒团体的作用是不可或缺且至关重要的，尤其在促进“福祉”和“繁荣”方面，基督徒团体已然成为黎巴嫩身份标识的“重要组成部分”。对此，瓦霍夫斯基蒙席重申了圣座对于黎巴嫩共和国总统一职仍然出缺的“关切”。总统选举并不是“单纯地选”一个人担任此职务，而是维护“黎巴嫩独立、统一、领土完整”的必要条件。因此，圣座迫切希望总统出缺的情况尽快结束。
冲突对平民造成的影响
瓦霍夫斯基蒙席也谈及当下中东地区的冲突致使平民不得不面对“山河破碎和生灵丧亡”的景象。而最大的压力又落到了黎巴嫩南部人民的头上，“尤其是基督徒村庄”。圣座再次呼吁遵守国际准则，其中包括“保护为平民服务的医院、诊所、学校、教育机构和敬礼场所”，以及他们的“个人财产”。
黎巴嫩教会的努力
国际社会被敦促援助黎巴嫩应对该国从北部到南部的流离失所者，并注意到教会通过当地明爱机构以及“众多堂区、学校、隐修院和会院”的努力，致力于为流离失所者提供“保护和支持”。瓦霍夫斯基蒙席还呼吁尊重“联合国驻黎巴嫩临时部队”的使命，并落实与黎巴嫩相关的联合国决议，例如当地政府对全境的管辖权。
“别再利用黎巴嫩和中东地区”
瓦霍夫斯基蒙席最后再次引用教宗的呼吁，说，“别再利用黎巴嫩和中东地区谋取外部的利益和好处”。
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