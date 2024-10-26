圣座关怀黎巴嫩的苦难

圣座国务院与各国及国际组织关系部门副秘书长瓦霍夫斯基蒙席出席了“支持黎巴嫩民众和主权国际会议”，就停火、保障黎巴嫩领土和主权完整、黎巴嫩人民的处境及国际社会和地方教会应承担的责任等事宜阐明圣座立场。

（梵蒂冈新闻网）圣座国务院与各国及国际组织关系部门副秘书长瓦霍夫斯基（Mirosław Stanisław Wachowski）蒙席10月24日在法国巴黎出席了“支持黎巴嫩民众和主权国际会议”，并在会上阐明了圣座的立场，即国际社会必须应对所面临的挑战，以保护这片“各宗教和基督信仰教会团体共存的友爱绿洲”，使黎巴嫩成为中东地区“和平与稳定的灯塔”。

立即停火

瓦霍夫斯基蒙席指出，圣座分担“黎巴嫩人民的痛苦”，这些痛苦也波及著“中东地区的其他人”。教宗方济各呼吁“所有战线立即停火”。蒙席在讲话中也重申了教宗的呼吁，他还提到有必要“维护和促进”黎巴嫩特有的“珍贵”多元性。

维护领土完整

圣座认为，在黎巴嫩国情和中东局势下，基督徒团体的作用是不可或缺且至关重要的，尤其在促进“福祉”和“繁荣”方面，基督徒团体已然成为黎巴嫩身份标识的“重要组成部分”。对此，瓦霍夫斯基蒙席重申了圣座对于黎巴嫩共和国总统一职仍然出缺的“关切”。总统选举并不是“单纯地选”一个人担任此职务，而是维护“黎巴嫩独立、统一、领土完整”的必要条件。因此，圣座迫切希望总统出缺的情况尽快结束。

冲突对平民造成的影响

瓦霍夫斯基蒙席也谈及当下中东地区的冲突致使平民不得不面对“山河破碎和生灵丧亡”的景象。而最大的压力又落到了黎巴嫩南部人民的头上，“尤其是基督徒村庄”。圣座再次呼吁遵守国际准则，其中包括“保护为平民服务的医院、诊所、学校、教育机构和敬礼场所”，以及他们的“个人财产”。

黎巴嫩教会的努力

国际社会被敦促援助黎巴嫩应对该国从北部到南部的流离失所者，并注意到教会通过当地明爱机构以及“众多堂区、学校、隐修院和会院”的努力，致力于为流离失所者提供“保护和支持”。瓦霍夫斯基蒙席还呼吁尊重“联合国驻黎巴嫩临时部队”的使命，并落实与黎巴嫩相关的联合国决议，例如当地政府对全境的管辖权。

“别再利用黎巴嫩和中东地区”

瓦霍夫斯基蒙席最后再次引用教宗的呼吁，说，“别再利用黎巴嫩和中东地区谋取外部的利益和好处”。

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