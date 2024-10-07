罗马主教在大公对话中的角色

正逢世界主教会议在罗马召开之际，来自基督信仰不同教会团体的学者和圣职人员，在罗马法国圣路易文化中心举行圆桌会议，讨论了在爱的服务中，罗马主教履行伯多禄首席权可能的形式。

(梵蒂冈新闻网)世界主教会议第二期会议在罗马召开之际，一些天主教徒、基督新教徒和东正教徒在罗马法国圣路易文化中心，召开关于圣伯多禄继承人首席地位的圆桌会议。会议由道明会神学家、罗马宗座天使大学教授德蒂弗勒（Hyacinte Destivelle）神父主持。

圆桌会议以圣若望保禄二世教宗1995年发表的《愿他们合而为一》通谕为出发点，深入探讨罗马主教的首席地位，尤其在走向大公合一旅程中的角色。通谕中邀请所有基督徒，思考所有人都能接受的伯多禄牧职履行爱的服务的可能形式。

首席地位与众议精神

德蒂弗勒神父表示，在收集的50个文件中，得出的结论是：所有的对话和对《愿他们合而为一》通谕的回应都一致，即在普世层面需要一种合一的职务，即某种首席地位。基督新教门诺教会的安娜·格雷伯（Anne Cathy Graber）牧师肯定这一观点，但她表示并不代表基督新教所有的教派，她强调，基督新教缺乏一个世界性的结构，“多元性的选择”是基督“新教的基本特征”。

法国泰泽团体前院长艾乐思（Alois）修士表示，泰泽团体每天都生活在大公合一及多样性的经历中。他说：“教宗是对我加以肯定的兄弟，作为一个团体，我们需要一种确认。”他解释道，泰泽有这个特性，承认自己“与罗马主教有实际的共融”，“但不正式地属于天主教会”。“我们也获得巴尔多禄茂宗主教的认可”。

互相学习

东正教皮西迪亚（Pisidia）约伯（Job）主教表示，教会会议是一个互相学习的时刻，不仅是一个聆听的时刻。他强调了首席地位与同道偕行的关系，说“如果说东正教的专长是同道偕行，天主教的专长则是首席地位，首席地位与同道偕行现在是分开的，而两者应该齐头并进，并行不悖”。

黎巴嫩天主教马龙尼礼朱尼耶宗主教区辅理主教鲁哈纳（Paul Rouhana）表示，希望东方教会能“在公教会的共融内重建自治权”。

随后，德蒂弗勒神父指出：“毫无疑问，有必要区分教宗的职能，他是罗马主教，是拉丁教会的领袖，因此是西方教会的首席主教，但他也为所有教会的共融服务。”圣座促进基督信徒合一部发表的文件《罗马的主教》对这区别作了反思，使这职务真正为众教会的共融服务，“但在天主教会内及为众教会共融的服务中发挥不同的作用”。

首席地位与共融

最后，圆桌会议主持人德蒂弗勒神父表示，首席地位是为共融服务的，但“二者不可分割”，相辅相成，相互建立，同时，“两者为首席地位与众议精神之间的共融服务”。

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