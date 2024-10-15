梵蒂冈大殿的“四大圣髑”

“四大圣髑”恭奉于梵蒂冈大殿内中央的四根大柱子上，分别见证了圣妇韦罗尼加、圣海伦、圣安德肋和圣隆吉诺的事迹。这些圣髑是装饰大殿地下墓穴四个小堂的镶嵌画的灵感来源，这些镶嵌画最近得到修复。梵蒂冈媒体负责人托尔涅利也透过视频作了介绍，揭开这些圣髑的奥秘。

（梵蒂冈新闻网）圣妇韦罗尼加的圣容、十字架真木、圣隆吉诺长枪，以及圣安德肋的头颅，自中世纪以来一直供奉于梵蒂冈大殿内的四根大柱子上，这四根柱基支撑著米开朗基罗设计的穹顶。自1300年首次禧年起，这些圣髑便吸引著来自世界各地的朝圣者。

基督圣容

在西方，圣容被公认为最重要的基督形象，也就是人们所熟知的“韦罗尼加”展示的面巾。根据传统，虔诚的妇人在耶稣前往加尔瓦略山途中，为祂擦拭布满血迹的脸颊时，耶稣的面容奇迹般地印在这块面巾上，也就是后人所称的圣帕。

圣枪

圣枪是罗马百夫长圣隆吉诺用来刺透基督肋旁的长枪。这件圣髑原本保存在君士坦丁堡的圣库中，1492年，拜占庭苏丹巴耶塞特（Bajazet）、穆罕默德二世之子，将其赠予依诺增爵八世教宗，作为罗马接待其兄弟杰姆（Djem）的回馈礼。时至今日，在四旬期的第二周，人们仍会供奉圣枪。

十字架真木

十字架真木圣髑是由君士坦丁大帝的母亲圣海伦在巴勒斯坦发现的。这一圣髑已经在梵蒂冈保存了数个世纪，并与耶稣受难时的钉子一同保管。

圣安德肋的头颅

最后一件圣髑是圣安德肋的头颅。圣安德肋是圣伯多禄的兄弟，这件圣髑于1462年在奥斯曼帝国入侵伯罗奔尼撒后，按照教宗庇护二世的意愿，由莫里亚末代君主托马索·帕莱奥罗格斯（Thomas Palaiologos）带到罗马。圣髑最初被保存在圣天使堡，后来被移至梵蒂冈大殿，直至1966年，保禄六世教宗将其交给君士坦丁堡大公宗主教阿特纳格拉（Atenagora），作为礼物赠送给圣安德肋殉道的城市——帕特雷。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html