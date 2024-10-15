搜索

搜索

搜索

简中简体中文
梵蒂冈
繁體

梵蒂冈大殿的“四大圣髑”

“四大圣髑”恭奉于梵蒂冈大殿内中央的四根大柱子上，分别见证了圣妇韦罗尼加、圣海伦、圣安德肋和圣隆吉诺的事迹。这些圣髑是装饰大殿地下墓穴四个小堂的镶嵌画的灵感来源，这些镶嵌画最近得到修复。梵蒂冈媒体负责人托尔涅利也透过视频作了介绍，揭开这些圣髑的奥秘。

（梵蒂冈新闻网）圣妇韦罗尼加的圣容、十字架真木、圣隆吉诺长枪，以及圣安德肋的头颅，自中世纪以来一直供奉于梵蒂冈大殿内的四根大柱子上，这四根柱基支撑著米开朗基罗设计的穹顶。自1300年首次禧年起，这些圣髑便吸引著来自世界各地的朝圣者。

基督圣容

在西方，圣容被公认为最重要的基督形象，也就是人们所熟知的“韦罗尼加”展示的面巾。根据传统，虔诚的妇人在耶稣前往加尔瓦略山途中，为祂擦拭布满血迹的脸颊时，耶稣的面容奇迹般地印在这块面巾上，也就是后人所称的圣帕。

圣枪

圣枪是罗马百夫长圣隆吉诺用来刺透基督肋旁的长枪。这件圣髑原本保存在君士坦丁堡的圣库中，1492年，拜占庭苏丹巴耶塞特（Bajazet）、穆罕默德二世之子，将其赠予依诺增爵八世教宗，作为罗马接待其兄弟杰姆（Djem）的回馈礼。时至今日，在四旬期的第二周，人们仍会供奉圣枪。

十字架真木

十字架真木圣髑是由君士坦丁大帝的母亲圣海伦在巴勒斯坦发现的。这一圣髑已经在梵蒂冈保存了数个世纪，并与耶稣受难时的钉子一同保管。

圣安德肋的头颅

最后一件圣髑是圣安德肋的头颅。圣安德肋是圣伯多禄的兄弟，这件圣髑于1462年在奥斯曼帝国入侵伯罗奔尼撒后，按照教宗庇护二世的意愿，由莫里亚末代君主托马索·帕莱奥罗格斯（Thomas Palaiologos）带到罗马。圣髑最初被保存在圣天使堡，后来被移至梵蒂冈大殿，直至1966年，保禄六世教宗将其交给君士坦丁堡大公宗主教阿特纳格拉（Atenagora），作为礼物赠送给圣安德肋殉道的城市——帕特雷。

链接网址：www.vaticannews.cn

订阅电邮新闻：http://www.vaticannews.cn/zh/newsletter-registration.html

Photogallery

2024.07.11 Foto mosaici reliquie maggiori
2024.07.11 Foto mosaici reliquie maggiori
2024.07.11 Foto mosaici reliquie maggiori
2024.07.11 Foto mosaici reliquie maggiori
2024.07.11 Foto mosaici reliquie maggiori
2024.07.11 Foto mosaici reliquie maggiori
2024.07.11 Foto mosaici reliquie maggiori
2024.07.11 Foto mosaici reliquie maggiori
2024.07.11 Foto mosaici reliquie maggiori
2024.07.11 Foto mosaici reliquie maggiori
四大圣髑
2024 October 15, 14:19
收听播客
收听播客
教宗清晨弥撒
教宗清晨弥撒
三钟经
三钟经
教宗公开接见
教宗公开接见
您对重大使命的贡献 您对重大使命的贡献