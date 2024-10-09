罗马新任代理主教雷纳：继续为这美却不轻松的城市服务

教宗方济各在10月6日的三钟经祈祷活动中，任命了雷纳主教为他在罗马教区的新任代理主教，同时也擢升他为枢机。雷纳准枢机在获悉这项任命后表示：这著实令我惊讶，我渴望与大家会面，并向所有人宣讲慈悲的福音。

(梵蒂冈新闻网)“这个消息著实令我惊讶。我愿继续为这个教区服务，为所有居住在这里的人、堂区和神父们服务。我会尽自己所能向所有人传播慈悲的福音，为所有人树立善牧的形象”。这是罗马教区新任代理主教雷纳（Baldassare Reina）准枢机在获教宗任命后，发表的感言。

教宗方济各在10月6日三钟经祈祷活动中，任命了雷纳主教为他在罗马教区的新任代理主教，同时也擢升他为枢机。

雷纳准枢机在隔天发给梵蒂冈媒体的视频影片中表示，他感谢教宗“对他的信任”，也感谢罗马教区中“那些默默工作、不被人所知的人付出的努力，他们为使福音传给所有人做了大量工作。雷纳主教邀请众人为他祈祷。他说：“我深知我有很多限度，因此，我只能把自己托付于天主的慈悲和你们的祈祷。”

他也感谢前任德多纳蒂斯（Angelo De Donatis）枢机，以及罗马教区的全体司铎和执事。最后，这位罗马教区新代理主教表示：“在这个复杂时期，一项重要的使命等待著我们，我们必须透过每天建立友爱和共融的纽带来履行这使命。我们有幸为这个卓越的教区服务，这教区是由众多殉道者的鲜血和许多圣人圣女的喜乐见证所滋养。愿上主助佑我们善用我们所蒙受的诸多神恩，好能实现共同福祉。

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