世界主教会议默想：大胆发言并接受天主眷顾的自由

道明会神学家、准枢机拉德克利夫在世界主教会议最后一周举行的第十三场全体大会上带领默想，邀请与会者大胆发言，不因会议的结果不如己意而感到失望。他引用圣保禄的话说：“天主使一切协助那些爱祂的人的获得益处。”

（梵蒂冈新闻网）世界主教会议最后一周的工作围绕在最后文件上，对其进行审议和投票。准枢机拉德克利夫（Timothy Radcliffe）在10月21日周一上午带领全体与会者默想，鼓励他们秉持双重自由行事。

大胆发言并接受失望的自由

面对关于最后文件的重大任务，拉德克利夫神父引用圣保禄的话：“基督解救了我们，是为使我们获得自由。”（迦五1）这位准枢机解释说：“我们的使命就是宣扬和体现这自由，这自由是基督徒基因的双螺旋。它首先是本著相互尊重的态度表达自身信念并大无畏地聆听他人的自由。”

拉德克利夫神父说：“这种自由根植于一种更深层的自由，即我们心灵深处的自由⋯⋯。我们可能会对世界主教会议的决定感到失望，我们中的一些人会认为这些是不明智的，甚至是错误的。但我们有那些相信它的人的自由，正如圣保禄写给罗马人的那样，‘天主使一切协助那些爱祂的人获得益处’（参阅：《致罗马人书》八28）。⋯⋯我们能够常怀平安，因为‘没有什么能使我们与天主的爱隔绝’（参阅：罗八35），即使是无能为力、犯下错误也不例外。出于这自由，我们能够属于教会并说‘我们’。”

恩宠成全本性，而非毁坏它

这位道明会神学家进一步解释：“我们决定的核心是这种恩宠满溢的自由的双螺旋。因为天主的自由在我们自己自由思考和决定的最深处行动。阿奎纳的圣多玛斯教导说，恩宠成全本性，而非毁坏它。”因此，“对圣神的信仰不是我们在寻求真理时不自己动脑的借口。道明会士维维安·博兰(Vivian Boland)神父说：‘我们是天主的子女，所以在我们思考、渴望、恐惧和喜好中，圣神也在工作。’”

天主的眷顾

我们不必害怕分歧，因为圣神也在其中行动。拉德克利夫神父表示，“因此，我们的自由就是毫无恐惧地去思考、讲话和聆听。天主的眷顾温和且宁静地运作，即使事情好像不对劲”。

“天主的眷顾从一开始就与我们救恩的历史交织在一起。亚当与厄娃的堕落因天主的恩宠变成了幸运的罪过，进而圣子降生成人。我们上主的悲惨死亡带来了基督战胜死亡的凯旋。因此，如果你对世界主教会议的结果感到失望，天主的眷顾依然在这次大会中运作，以只有天主明了的方式将我们带入天国。当亚巴郎以为他被要求祭献他心爱的独生子时，天主给予了一只卡在树丛里的公羊。‘在山上，上主自会照料’（创二十二14）。”

拉德克利夫神父继续讲解道：“我们常常不知道天主的眷顾如何在我们的生活中行动。我们做我们认为对的事，其余的就都放在上主的手中好了。这只是一届世界主教会议，还会有其它届。我们不必做所有的事情，只要努力走向下一步就好了。圣女大德肋撒在她漫长而艰辛的一生即将结束时写道：‘是我们开始了这项工作；继续推展的责任则交给了后继的追随者。’我们不知道会如何，那不是现在的事。”

作天主自由的儿女

因此，“如果我们只有为自己的立场辩论的自由，我们就会受到自负傲慢的诱惑”，“我们最终就会敲响意识形态的战鼓，或是左派或是右派”。另一方面，“如果我们只相信天主的眷顾，却不敢抒发己见去辩论，我们就是不负责任的人，永远不会成长”。

最后，准枢机拉德克利夫神父总结道：“天主的自由在我们自由的核心内行动，在我们的内心涌动。它越是真正属于天主，就越是真正属于我们自己。作为天主自由的儿女，我们每个人都可以说‘我’，并且聚在一起说‘我们’。”

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