加沙本堂司铎：教宗为加沙堂区募捐，这里每个人都需要一切

克拉耶夫斯基枢机7日邀请参加世界主教会议的与会人士在当天下午为加沙堂区募捐，所得款项及教宗赈济所的捐献，共计6.2万多欧元。圣家堂本堂罗马内利神父和他堂区帮助的许多人在一段视频中，为此表示感谢。

（梵蒂冈新闻网）教宗赈济所所长克拉耶夫斯基枢机10月7日上午邀请正在参加世界主教会议的全体与会者于当天下午为加沙圣家堂区募捐。该堂区本堂神父罗马内利向克拉耶夫斯基（Konrad Krajewski）枢机寄发一段视频，为所收到的援助表示感谢。这笔款项是当天下午世界主教会议与会者的捐款和教宗赈济所的捐献。

在视频中，阿根廷籍的罗马内利神父被许多孩子和成年人围绕著，自以色列开始进行报复以来，他们在圣家堂找到了庇护所。

罗马内利神父在视频中说，“我们要感谢你们，我们与在加沙圣家堂的人的一个小小代表团在这里感谢你们。我们要感谢教宗方济各和世界主教会议所有神长们所做的一切，为通过克拉耶夫斯基枢机寄发的援助表示感谢。我们衷心感谢你们的祈祷、关怀和具体援助。你们要知道，所得的援助款已到了圣座在耶路撒冷的大使馆的帐户中。为此，我们感谢你们，在这里的每个人都问候你们，这里和外面的人需要一切。我们帮助许多家庭”。

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