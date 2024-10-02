圣座国务卿：圣座加入联合国大家庭60年致力维护人的权利与尊严

圣座国务卿帕罗林枢机9月30日在纽约圣家堂举行弥撒，庆祝圣座以观察员身份驻联合国60年。枢机引用教宗保禄六世的话说，这六十年中，圣座是“人类专家”。枢机在庆祝酒会中向在场的人士表示：“我们是人类大家庭的一分子，我们要为痊愈分歧而工作。”

（梵蒂冈新闻网）圣座这个“人类专家”，以观察员身份驻联合国60年来维护所有人的尊严和人权，支持社会公义和经济发展，保护环境，为没有声音的人发声。以上是圣座国务卿帕罗林枢机在庆祝圣座加入联合国大家庭60年举行的弥撒中所说的。在纽约圣家堂举行的这台弥撒是枢机出席联合国第79届大会的美国之行的最后一项活动。参加9月30日的弥撒的人士包括联合国成员、各国驻联合国大使、圣座使命的支持者等。枢机在弥撒中强调了福音记载的耶稣向众人的邀请：保护、照顾、服侍他人。枢机说：“作为基督徒，需要促进我们的弟兄姐妹的尊严，为他们而奋斗而生活。” 正是因为这个服侍弱小者和没有声音的人的逻辑，圣座参与了国际社会团体。

帕罗林枢机指出，圣座自1964年以观察员身份加入联合国组织后，60年来不断致力于维护人的尊严和权利，尤其是维护人的最基本权利：生命权，圣座同时也担任了社会公义、经济发展、保护环境的代言人。它的这些服务工作都是遵循耶稣所指出的道路而进行的，即：服侍有需要却无力偿还的人以及接纳受排斥被忽视的人，就是接纳耶稣。

在弥撒后的庆祝酒会中，帕罗林枢机向在场人士重申，圣座在联合国进行的是观察员的功能，但它也并非仅仅袖手旁观各种事件的进行；圣座从未以政治机构身份加入联合国以寻求权力和影响力。它是而且继续是“支持和平、公义、人性尊严的道德声音”。

枢机在酒会中再次引用教宗保禄六世在联合国大会上的发言说：“不论是作为宗教机构或是外交机构，‘人类专家’圣座的唯一立场，促使它履行它的使命，通过跨越文化与思想理念的边界，来填平分歧和促进了解，并且不断强调只有在人的灵性与伦理道德层面获得承认时，人类才能有真正的进步。”

在这演变神速的世界中，支撑圣座这个努力的原则不变。“面对今日繁多的挑战，如：贫穷、冲突、气候变化、人工智能、人权受侵害的形象，仅从技术途径是无法解决的，需要在伦理道德层面作出更大的努力，来促进共同利益、团结和友爱“。因为“我们都是人类大家庭的一份子，我们共享同一个家，有著同一个命运”。为此，我们必须承认，需要在多方面和国际合作上加倍努力，来寻找一致的解决办法。

枢机于是邀请人们重新拥有一个和平、合乎公义、尊重人的尊严的世界观，为推动互相了解、创造相遇和团结关怀文化搭桥而努力不懈。要达到这个目的，唯一的途径就是教宗方济各再三重复的：大家“一同交谈一同行走”。

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