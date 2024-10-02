今年将矗立在圣伯多禄广场上的圣诞树和马槽由意大利赠送

梵蒂冈城国政府的一份公告称，今年矗立在圣伯多禄广场上的圣诞树和圣诞马槽将分别由意大利的两个城市赠送。12月7日早上，教宗将接见圣诞树和圣诞马槽的捐赠者代表团，下午5点，将举行圣诞树点灯和圣诞马槽揭幕仪式。

（梵蒂冈新闻网）今年矗立在梵蒂冈圣伯多禄广场上的圣诞马槽和圣诞树由意大利赠送。圣诞马槽来自北部戈里齐亚省格拉多，那里是重要的泻湖中心，拥有丰富的历史和传统。挨著圣诞马槽竖立起来的圣诞树是一棵红枞树，高29米，来自特伦托省的莱德罗。

预计格拉多和莱德罗的代表团将于12月7日早上晋见教宗方济各，正式敬献这份圣诞礼物。传统的圣诞马槽揭幕和圣诞树点灯仪式将于当天下午5点举行，活动由梵蒂冈城国政府主席贝赫斯（Fernando Vérgez Alzaga）枢机主持，秘书长彼得里尼（Raffaella Petrini）修女也将在场参加仪式。

圣诞马槽设置在一个仿造的大型活泻湖中，湖中散布著许多小岛屿。马槽会安置在一间卡索内（casóne）中，卡索内是泻湖中渔民居住的典型建筑。为马槽选择的背景是上个世纪初，当时仍有数百人在泻湖中居住。在马槽布置中，将有许多丰富的细节，包括当地的植物和鸟类。

挨著圣诞马槽的那棵红枞树来自约有5千居民莱德罗。关于圣诞树的选择，当地森林保护部门遵照梵蒂冈城国政府花园与环境服务处的要求，即在容易到达的地方，选择树枝繁茂且树龄已到自然更替阶段的树。所以，是在尊重可持续发展的条件下选择了这棵红枞树。圣伯多禄广场上的圣诞树和圣诞马槽将保留到明年元月12日主受洗节圣诞期结束为止，供朝圣者和游客欣赏。

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