黎巴嫩鲁哈纳主教：愿我们的未来不受地缘政治盘算的影响

黎巴嫩鲁哈纳主教以天主教叙利亚－安提约基雅马龙尼礼教会礼仪在圣伯多禄大殿主持弥撒。他在讲道中提到在该国广受景仰的圣迈赫卢夫的封圣大典，指出冲突会导致「社会的各种共处遭到残酷地拒绝」。

（梵蒂冈新闻网）「在我们同道偕行的旅途中，我们要牢记，我们教会和各自国家的未来，尤其是陷入危机时刻的国家的未来，不应该单单取决于地缘战略和地缘政治的盘算与分析。」天主教马龙尼礼朱尼耶宗主教区辅理主教鲁哈纳（Paul Rouhana）10月9日下午在圣伯多禄大殿主持弥撒，提出这番省思。

鲁哈纳主教以天主教叙利亚－安提约基雅马龙尼礼教会礼仪主持了这台弥撒，世界主教会议第二会期所有与会者都参加礼仪。这位黎巴嫩主教提到圣迈赫卢夫（Charbel Makhluf），并指出所有冲突都是「挫败」和「对话的破裂」，「导致社会的各种共处遭到残酷地拒绝」。

圣迈赫卢夫

鲁哈纳主教在讲道中首先提到一个宝贵的回忆：1977年10月9日，保禄六世教宗主礼弥撒，册封黎巴嫩独修士迈赫卢夫为圣人，当时年仅23岁的鲁哈纳以音乐家的身份出席封圣大典。

而今年10月20日，1860年为信仰蒙难的11名「大马士革殉道者」将要荣列圣品。鲁哈纳主教祈愿在这次封圣大典上，黎巴嫩主保圣人的德表能绽放光芒。

细细咀嚼天主圣言

提到中东的冲突，鲁哈纳主教引用了教宗方济各在哈玛斯袭击以色列惨案一周年机会上发表的《致圣地天主教徒信函》。教宗写道：「战争是场挫败。武器无法建设未来，只会摧毁它。暴力永远带不来和平。历史证明了这一点，但我们看来没有从年复一年的冲突中汲取任何教训。」

这位黎巴嫩主教进一步表示，诸位圣人芳表的基础在于「聆听天主圣言」，这是「我们同道偕行旅途的基石」。天主圣言要「细细咀嚼」、用心品尝，如同玛尔大的妹妹玛利亚的榜样。我们要让天主圣言发芽茁壮，「尊重每个人的文化步调和土壤，在传扬福音方面做天主的助手」。

照顾每个偶遇的伤者

鲁哈纳主教接著回到合作的概念，提出「天主恩宠与人的意愿之间的协作」。基督徒以天主圣言为泉源，「在同道偕行的旅途中也始终牢记耶稣深具革新意义的教导，对天主的爱和对近人的爱因此密不可分，时常互相质问，有如同一条诫命的两面」。

怀著如此概念，基督徒不会问：「谁是我的近人？」不会为了自身利益而害怕选择近人。相反地，基督徒会效法耶稣善师，问道：「面对每一个偶然遇见的受害者，我是否能做他的近人，不论他从哪里来，我都会好好照顾他，直到他痊愈为止？」

希望的朝圣者继续前行

这位黎巴嫩主教最后吁请各位「希望的朝圣者」今天和在整个2025禧年期间，都有如危机时代的传教使徒那样，在圣母玛利亚、诸位圣人和各时代殉道者的转求下，奋勇向前。

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