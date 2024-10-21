圣座法典条文部长：打击侵犯与现行法规的成效

圣座法典条文部长扬诺内总主教接受圣座传播部编辑主任托尔涅利采访，介绍关于打击侵犯的法规和相关惩罚。

（梵蒂冈新闻网）打击侵犯是教会内持续关心的议题，近年来尤其如此。这也是当前世界主教会议与会人士关注的焦点，而且一直受到媒体监督。为此，圣座法典条文部部长扬诺内（Filippo Iannone）接受圣座传播部编辑主任托尔涅利（Andrea Tornielli）采访，介绍了现行的法规和相关惩罚。

扬诺内总主教首先指出，「为了遏止并惩罚那些侵犯未成年人和脆弱成年人的罪行，教会法规近年来有所调整」。由于「过去积累的经验，以及地方教会和在各层级制止这现象的人所提出的诸多建议，尤其是在教宗方济各的授意下，2019年2月份在梵蒂冈举行了世界各地主教团主席与圣座部会有关负责人的会议」，法典的调整将这一切都列入考量。

这位部长表示，教会惩罚制裁的法律得到了修订。《你们是世界的光》这道新手谕问世，「规定在普世层级预防并遏止这些背叛信众信任的罪行的程序」。之后，针对保留给圣座教义部审理的罪行，相关法规也进行了修订。

扬诺内总主教阐明，所有的法条都更加著眼于「尊严受侵犯者的益处，以及在遵守法规基本原则的前提下进行『公正』诉讼的意愿」。依照规定，「司铎和度奉献生活者一旦得知可能的侵犯案件，就有义务向教会当局举报」。

谈到法规的成效，这位部长说：「现在很难作出全面的判断，因为需要了解所有与此相关的数据。基于我个人的经验，我会说法规是有效的。无论如何，我都要引用教宗方济各的话语：『尽管已经做了很多，我们仍必须继续从过往惨痛的教训中学习，好能怀著希望展望未来。』」

谈到对司铎的惩罚，扬诺内总主教解释道，撤销圣职身份并不等于绝罚。他说：「依照法典传统，可以对包括圣职人员和平信徒在内的所有信徒实施两种惩罚：惩戒罚和赎罪罚。在所有能施加于一名圣职人员，即执事、司铎和主教身上的赎罪罚中，最严重且永久的是撤销圣职身份。想当然，这会用在格外严重的罪行上。简单来说，一名司铎被撤销圣职身份，并不等同于受绝罚，但他将不能再履行圣职，而按照所有其他信徒的条件，他还能领受圣事。」

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