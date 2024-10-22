圣座与中国：临时协议延长四年

圣座发表公告称，双方“经过适当的协商与评估后，同意自即日起将临时协议的有效期延长四年”。

（梵蒂冈新闻网）这是自2018年9月22日签署协议以来的第三次续约，该协议为圣座与中华人民共和国之间的关系，以及为这个东方大国教会内部的关系揭开了历史性的一页，使所有主教都能与教宗保持圣统上的圆满共融。双方签署的《临时协议》将自即日起延长四年，此前协议分别于2020年和2022年续签过两次，均为两年期。

“相互尊重和建设性的对话”

圣座的官方公告表示：“圣座和中华人民共和国，鉴于富有成效地实施主教任命临时协议达成的共识，经过适当的协商与评估后，同意自即日起将临时协议的有效期再延长四年。”此外，“梵方愿意与中方继续进行相互尊重和建设性的对话，以发展双边关系，造福中国天主教会及全体中国人民。”

一个新局面

《临时协议》结束了几十年来未经教宗同意就任命主教的情况。这一局面在过去的六年里发生了根本性的变化，期间有十余位主教被任命和祝圣，与此同时，一些此前未被北京认可的主教的公开身份也得到了官方确认。这种新的合作还体现在中国大陆主教出席在梵蒂冈举行的世界主教会议，以及在欧洲和美洲的其他活动。去年里斯本世青节也有中国青年参与，而且，近年教宗方济各在东方的牧灵访问中，也有中国信徒的广泛参与。

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