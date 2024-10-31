圣座：遭屠杀的平民永远不是附带受损害

圣座常驻联合国日内瓦办事处及其专门机构观察员巴莱斯特雷罗总主教日前在日内瓦强调，战争和暴力的真正受害者是“难民、失去子女的妇女、得不到照顾的老人和病患，以及被剥夺了童年的孩子。这一事实令人无法接受”。

（梵蒂冈新闻网）第34届红十字会与红新月国际大会10月29日在日内瓦召开，圣座常驻联合国及其专门机构观察员巴莱斯特雷罗（Ettore Balestrero）总主教在会上发言。他说，“令人极为震惊的是，尽管有需区分军事目标和民用目标的严格义务，但是没有一场冲突随后不是以某种方式毫无差别地打击到平民百姓”。乌克兰和中东地区正在进行的战争，是“这种残酷现实的两个显明的例子”。

巴莱斯特雷罗总主教接著指出，“战争是政治和人类的失败，是败给邪恶势力”，“遭屠杀的平民不能被视为附带受到损害”。总主教表示，暴力的真正受害者是“难民、失去子女的妇女、得不到照顾的老人和病患，以及被害残废或剥夺童年的孩子”，这是“不可接受的”。尊严“以军事或政治所需的名义”受到侵犯。

在这方面，圣座代表重申教宗的呼吁，“要拒绝将他人只视为要消灭的仇敌的诱惑”，并强调“即使在战争的破坏中，每个人都是绝对神圣的”。巴莱斯特雷罗总主教最后说，《日内瓦公约》签署75周年之际，“提供了一个加强努力遵守国际人道法的机会”。红十字会与红新月会向前推进的承诺是“兄弟情谊的可见标记，这情谊始终能实现”，即使是在像当前这样令人毛骨悚然的武装冲突中也是如此。

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