霍勒利希枢机：教会需要植根于特定的地区和文化

世界主教会议总发言人介绍了《工作文件》的第四单元“场所的愿景”。他指出“场所的愿景谈论在具体的环境中体现出关系，它们具有的多样性、多元性和相互关联，以及它们植根于信仰宣认的自然基础”。

（梵蒂冈新闻网）“教会若不在一个地区和一种文化中扎根，就无法得到理解”。世界主教会议总发言人霍勒利希（Jean-Claude Hollerich）枢机10月15日上午介绍了《工作文件》第四单元“场所”的主题，引述上述第80段的内容。他强调，“场所的愿景谈论在具体的环境中体现出关系，它们具有的多样性、多元性和相互关联，以及它们植根于信仰宣认的自然基础”。因此，这个愿景反对各种“抽象的普救论”。

具体性的价值

霍勒利希枢机表示，在空间和时间中，具体性的价值超越了本位主义和相对主义，形成接纳天主救恩行动的共同经验。《工作文件》的“场所”部分共有4段。第一段“在特定地区一起行走”，点出“在当今时代每个人生活的幅度都在一种环境中扎根”。

教会合一的共融

谈到“地方环境”，枢机解释，需要考虑到地方与文化之间建立的关系。这些关系“仍然是相互的关系”，在教会内的关系更是如此，“因为在整个教会的合一中，共融的纽带使它们紧密相连，罗马主教则是合一的可见原则”。各教会与普世教会在合一中的共融“也主导每个地方教会内的生活”，这在第二和第三段中凸显出来，它们分别论述“至一天主教会中的地方教会”和“塑造教会合一的纽带”。

罗马主教的服务

关于“罗马主教为合一的服务”是最后一段的内容，霍勒利希枢机强调，重要的是“以开诚布公的精神”作出表达，因为教宗“召集我们，听取我们的建议，以及今日使他和圣座的服务更加有效的方式”。因此，教宗“有权利晓得我们的真实想法，首先是天主子民的生活和需要”。

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