梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网中文部更换波长和频率

从10月27日起，罗马将进入冬令时间，梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网的广播节目和每周六直播弥撒使用的波长和频率也将作相应的调整。

请听众朋友注意，

从10月27日起，罗马将进入冬令时间，《梵蒂冈电台-梵蒂冈新闻网》的广播节目使用的波长和频率也将作相应的调整。以下是从10月27日起，我们每天广播的时间和波长：

我们每天向全球播送中文节目，播音时间是北京时间早晨6点至6点30分，使用的波长和频率是：

41.10公尺，7300千赫

40.46公尺，7410千赫

30.92公尺，9695千赫

另外，请听众朋友注意，我们每周六直播中文弥撒的时间有所变动，于北京时间晚上7点开始，不再是先前的8点半，使用的波长和频率是：

40.08公尺，7485千赫

31.23公尺，9605千赫

25.31公尺，11850千赫

您也可以经由我们的网页收听广播节目：https://www.vaticannews.va/zh

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