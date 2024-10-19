首席地位与同道偕行：为使教会成为一个，我们能放弃什么？

世界主教会议顾问及教会学教授维塔利神父在第四场神学-牧灵论坛上发言，指出“正在进行的同道偕行的进程为教会提供了新而原始的首席地位”，符合教会作为教会共融的模式。

（梵蒂冈新闻网）深入研究罗马主教的权力与世界主教会议相互关系的几个方面，这是10月16日在罗马耶稣会总院举行的神学-牧灵论坛中的一个议题。罗马主教“对主教们和信友群众，是一个永久性的、可见的统一中心和基础”（《教会宪章》23号），世界主教会议则是保禄六世于1965年建立的机制。

从政教合一到教宗首席地位

宗座额我略大学教会学教授、世界主教会议顾问维塔利（Dario Vitali）神父论述了在同道偕行、集体领导、首席地位的循环动态中的伯多禄牧职这个主题。他讲解了这个关系在教会3千年行程中的历史演变，分3个阶段：第一阶段，可谓没有首席地位的同道偕行；第二阶段，在拉丁教会中不存在同道偕行；第三阶段，“期望同道偕行和首席地位”共存。

维塔利神父说，在教会内基于“教会共融”的思想，第一个千年的教会所明认的首席地位并不是罗马主教，而是罗马教会。这是由于这个教会历史悠久、伯多禄和保禄在那里殉道、忠于宗徒的教导，于是罗马圣座被认为对解决冲突有最终的话语权。大公会议则是同道偕行的典范，是整个教会可见性的表达。事实上，“那时召集大公会议的是皇帝，而不是教宗，因为皇帝是信仰基督的人民的领袖”。

对于当时在西方政教合一的极端结果，罗马圣座作出反应，大力修改教会的模式，依据基督赋予伯多禄的使命，要求具有普世领导的角色。于是，首席地位便从罗马教会过渡到罗马教宗。罗马主教拥有对所有教会的管辖权，教会不再是“教会的共融”。

薄弱的集体领导

维塔利神父继续表示，藉著梵蒂冈第二届大公会议提出了集体领导的问题，一方面强调罗马教宗首席地位的价值和性质，以及教宗不可错的训导权；另一方面，对有意公开且明确宣布关于主教的信理予以肯定。不过，“大公会议后仍是普世教会的模式，而且也未实行集体领导”，这说明所提出的“是一种薄弱的集体领导观念，是情感上的集体领导”。

地方教会是“一个和唯一的”公教会

维塔利神父认为，“正在进行的同道偕行的进程为教会提供了新而原始的首席地位”，符合教会作为教会共融的模式。罗马主教作为教会合一的原则，号召所有教会参与同道偕行的行动。罗马地方教会的主教以其所有的独特性为教会的合一服务，他是教会共融的保证人。

维塔利神父表示，这种解读忠实于大公会议对公教信仰的理解，即“在教会的共相交融之下，也有个别的教会合法存在，拥有其独特的传统，不过要让伯多禄圣座的首席权得以保全，并主持整个的爱德公会（十一），卫护合法的差别性，同时监督各种特殊事物，务使不仅不损害统一，反而有利于统一”（《教会宪章》13号）。

为使教会成为一个，我们能放弃什么？

在这次论坛的参与者的提问中，有人提出，如何解决这个大公运动的问题，如古代教会的大公会议所言，继续使罗马主教担任最终作决定的角色？维塔利神父也以一个提问作为答复：“为使教会成为一个，我们能放弃什么？”

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