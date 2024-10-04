世界主教会议首场简报：大会响应教宗号召为和平守斋及祈祷

世界主教会议第二期会议首场新闻简报于10月3日下午举行，简报谈到工作小组的工作方法，女性在教会中的角色和女性执事等主题。格雷奇枢机确认，大会所有成员都响应教宗的邀请参加在圣母大殿举行的公念《玫瑰经》和祈祷及守斋日。

（梵蒂冈新闻网）世界主教会议第二期会议首场新闻简报会于10月3日下午在圣座新闻室举行。出席会议的有：世界主教会议两位特别秘书科斯塔（Giacomo Costa）神父、巴托基奥（Riccardo Battocchio）蒙席，大会两位主席代表圣若瑟姐妹会的玛利亚（Maria De Los Dolores Palencia Gómez）修女、美国布朗斯维尔教区主教弗洛里斯（Daniel Ernest Flores），以及圣座传播部部长、世界主教会议信息委员会主席鲁菲尼（Paolo Ruffini）。当天下午的新闻简报的主题是和平、宽恕、妇女的角色和工作小组的方法。

当天应出席会议的代表365位，实际出席会议者356位，会议选出了各工作小组的发言人。开始了大会5个讨论时段的第一个讨论时段，专门讨论《工作文件》（Instrumentum Laboris）的第一章。

鲁菲尼：灵修与祈祷

鲁菲尼首先介绍道，当天早上，大会一开始就为和平祈祷，呼应了教宗在上主日三钟经祈祷活动中所说的话“必须尽一切努力制止暴力并开辟和平的道路”。然后，鲁菲尼强调，教宗设立的10个工作小组在教会会议秘书处的协调下在同道偕行进程“内”运作，并且他们的工作“绝非与同道偕行的进程不相干”。

科斯塔：工作小组是同道偕行生活的“实验室”

科斯塔神父也回应教宗多次所谈到的，即“世界主教会议不是议会，而是聆听和共融的场所”。这不是“华丽词语的指示，而是一个生活的体验”。他强调要把工作小组看成是“同道偕行生活的实验室”，所有信徒都应该予以支持，在2025年6月之前他们可以为大会作出贡献。

科斯塔神父补充道，这些工作小组不是“封闭的委员会，而是开放的小组，是我们作为一个人人参与其中的教会学习一起工作的场合”。工作小组是世界主教会议的真正“旅伴”，其任务是运用《工作文件》就若干彼此相关但不相同的主题开展“小型”同道偕行的进程。

两期会议工作方法的不同

接著，科斯塔神父解释了本届世界主教会议两期会议工作方法的不同。他说，2023年第一期会议的目的是倾听不同的观点，也就是那些应该呈现出的“教会故事”。在2024年的第二期会议，大会还有另一个功能：以全体教会的身份向教宗建议一些方针，作为迄今为止大会进程的成果，旨在促进和谐而非整齐划一。

今天的方法不是提出问题，而是帮助透过深入的“灵修对话”确定一些需要分析的要点，始终留下开放的空间，以免陷入“牢笼”。

巴托基奥蒙席：神学家的重要性

随后，大会特别秘书巴托基奥蒙席谈到了神学家在世界主教会议中的作用，对神学家们为大会作出的“宝贵”贡献表示赞赏，并强调他们的任务是以“神学的智慧”认真聆听会议大厅讨论的内容。与2023年的第一期会议相比，他们今年的工作台位于会议厅的更中央位置，这一事实也凸显了他们的重要性。

玛利亚修女：为妇女的进展

在回答记者关于女性在教会中角色的问题，玛利亚修女强调，这在不同的环境和大洲都已经取得了成果。根据她在拉丁美洲的经验，她认为“妇女的角色、她们的才能、她们的贡献在一个同道偕行的教会中得到了越来越多的认可”。她也强调要“接受新的经验、新的建议，好能发现和进一步深化女性角色”。

关于女性执事，主席代表玛利亚修女提到前一天圣座教义部部长费尔南德斯枢机的讲话，即时机尚未成熟，以及在教会共同生活的旅程中深入探讨这个主题是件好事。

重视地方教会的心声

弗洛里斯主教则提到对地方教会观点的理解，表示“它们‘不是真理的敌人’，而是让教会能够有序且耐心地倾听，以便于更全面地认识在我们生活的这个世界上的基督面容”。他补充说，世界主教会议的任务是“找出一致的声音来表达当今教会的心声、生活和经验”。

最后，简报会在结束时，特别提到教宗方济各钦定的两项和平倡议。大会全体与会者都受邀参加10月6日在圣母大殿举行的诵念玫瑰经活动，并将于7日周一在祈祷与克苦中正常开会。

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